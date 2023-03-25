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EYT hakkında son dakika açıklaması! Toplu ödeme yapılması için başvuru yapılacak!

EYT hakkında son dakika açıklaması! Toplu ödeme yapılması için başvuru yapılması gerekecek. İşte EYT’lilerin toplu para alabilmesi hakkında tüm detaylar...

EYT hakkında son dakika açıklaması! Toplu ödeme yapılması için başvuru yapılacak!

SSK’dan yapılan açıklama çerçevesinde seçim öncesinde EYT’lilere bir toplu nakit yatması söz konusu. Uzun yıllardır mücadelesi verilen EYT hayali sonunda 3 Mart 2023 itibariyle kanuna girdi. Bu kapsamda ise EYT’li vatandaşların 2 milyon 250’si ilk etapta diğer yarısı için sonrasında emeklilik hayali canlandı. Merak edilen konu ise özellikle EYT kapsamında yapılacak ödemelerin ne zaman yatacağı oldu.

Peki, EYT toplu ödemeleri ne zaman yatacak? EYT ödemeleri nasıl alınacak? 
EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından vatandaşlar uzun yıllardır beklediği haklarına kavuştu. Ancak bu düzenlemeden faydalanamayan milyonlarca vatandaş da oldu. EYT genelgesine dair kafa karışıklarını gidermek için de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) bazı açıklamalarda bulundu.  


SGK açıklaması geldi!  


SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yayınladığı genelge çerçevesinde emekli edilen kamu personellerinin EYT düzenlemesinden faydalanabileceğini belirtti. Bu noktada çalışarak ya da borçlanma yolu ile emeklilik primini tamamlayan vatandaşlara toplu nakit ödemesi gerçekleştirilecek. Buna ek olarak hizmet borçlanması çerçevesinde isteğe bağlı sigorta primi de kapsama dahil edilecek.  
Mevcut olarak emeklilik için prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar için ise yazılı taleple birlikte ödedikleri prim tutarlarına toplu nakit talebi

yapabilecekler. Sigorta eden kişinin vefat etmesi halinde, hak sahibi olan yakını toplu ödeme talebinde bulunabilecek. Ayrıca hizmet borçlanmasıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primleri de bu çerçeveye dahil edilecek. Ancak kısa vadeli sigorta kollarına yönelik primler ile birlikte genel sağlık sigortası kapsamındaki primler iade olmayacak. Ek olarak doğum ve askerlik borçlanmalarının fazladan yapılması halinde geri alım sağlanabilecek. 


3 Mart’tan sonra ayrılanlar faydalanabilecek 


Takvim’den Hazal Ateş’in yaptığı habere göre ise subay, askeri memur, gedikli erbaşlar için ahlak noktasında hüküm, disiplin, yetersizlik sebepleriyle ya da askeri mahkemelerce verilecek kararlarla yasanın yayımlandığı 3 Mart ve sonrasında yaşanan işten ayrılmalar için emeklilik hakkı olacak. Bu bağlamda kadın ve erkek personellerde hizmet koşulu 25 sene olarak aranacak. 25 seneden az hizmet süresi mevut olanlar ise toplu ödeme işlemi gerçekleştirilecek. 

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