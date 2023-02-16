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EYT görüşme tarihi netleşti! Son adım TBMM!

EYT görüşme tarihi netlik kazandı! Son adım kaldı, TBMM EYT görüşmesi! İşte EYT netleşme tarihi ve detaylar...

EYT görüşme tarihi netleşti! Son adım TBMM!

Vatandaşların merakla beklediği EYT ertelenmişti. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ülke genelinde OHAL ilan edilmişti. Bunun ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ne zaman geleceğini merak ediyordu. EYT’liler bir an önce teklifin yasalaşmasını beklerken meclisten geçen teklif ise son aşamayı bekliyor. İşte EYT açıklanma tarihi ve tüm detayları... 


AK Parti’den EYT açıklaması 


Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla teklifin yasalaşmasını bekliyorken ertelenen görüşmelerin ne zaman olacağına dair açıklama Ak Parti’den geldi. Deprem sebebiyle ertelenen EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? EYT ne zaman yasalaşıyor?  


EYT ile ilgili en son Ak Parti’den gelen açıklama şöyle oldu: “EYT yasa önerisi son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Fakat henüz yasalaşmış değil. Yasanın geride bıraktığımız haftanın geçmesiyle gerçekleşmesi beklenirken deprem nedeniyle sürecin uzadığı iletildi. Bu hususa dair Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise bir açıklama yapmıştı. ‘Mecliste grubu tespit edilen siyasi partilerin yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler akabinde depremzedelere yardımcı olmak adına ve acılarını paylaşabilmek için milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulundu. Bu sebeple de 21 Şubat’a kadar TBMM faaliyetlerine ara verme kararı alındı.” 


EYT ödemeleri ne kadar olacak? 


EYT kapsamında 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi yapılmış kişilerde erkekler 25 sene, kadınlar ise 20 sene sigortalılık zamanını kapsıyor olması gerekiyor. Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yaptığı EYT aylıklarına ilişkin açıklamada, “SSK’dan emekli olacak kişiler 7.797 TL, Bağ-Kur’dan olanlar 5.811 TL, Emekli Sandığı’ndan ise 12.389 TL aylık alacaklar. Bu da ortalama 8.733 TL olacak.” 

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