EYT emeklileri için ekstra 8 bin 500 TL yatacak! Başvuru süresine dikkat!

Bağ-Kur ve SSK’dan emekliliğini EYT ile hak eden vatandaşlara açıklama yapıldı. Yazılı duyuruda EYT emeklisine maaşa ek olarak 8 bin 500 TL para yatırılacağı belirtildi. EYT’lilerin maaşla beraber 8 bin 500 TL yapılacak olan ödeme için başvurularını süre bitmeden önce gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, EYT emeklileri 8.500 TL ödeme için nereden başvuru yapacak? EYT’lilere ödeme şartları neler? İşte EYT ödemelerine dair detaylar...



EYT’nin yasalaşmasıyla beraber emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar için 8 bin 500 TL ödeme yapılacağını Akbank duyurdu. Yapılacak ödemeye dair Akbank, resmi internet adresi üzerinden tüm detayları paylaştı. Peki, Akbank EYT’li ödemeleri şartları neler? Akbank EYT’li ödeme başvuru süresi ne kadar?



Akbank EYT’lilere ödeme detayları



EYT’nin 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile beraber emeklilik haklarını alan tüm EYT’liler için Akbank bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ise gerçekleştirilecek ödemelerin bazı detayları yer alıyor.

Bağ-Kur ve SSK’dan emekli olmak için EYT’den yararlanacak olan vatandaşların SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İl ve İlçe Müdürlükleri ya da e-devlet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Emekli Sandığı’ndan emekliliğini alacak olanlar için ise mevcut işe devam edilen kuruma ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na müracaat yapılması gerekmektedir. Böylece Akbank’ı emekli maaşını almak için tercih edebilir ve 8 bin 500 TL’ye kadar olan ödemeleri maaşla birlikte hesabınıza alabilirsiniz.



SGK prim borcu bulunan EYT emeklisi adaylarının ise Akbank EYT İhtiyaç Kredisi kullanarak borçlarını ödemeleri mümkündür.



Doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik



Bunlara ek olarak doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) prim borcunu ödemek için Akbank EYT İhtiyaç Kredisi vermektedir. Bundan da yararlanarak Akbank EYT emekli promosyon tutarını alabilir ve Akbank’ın bitmeyen emekli kampanyalarından faydalanmaya devam edebilirsiniz.