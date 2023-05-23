EYT bitti şimdi sıra onlarda! SSK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik müjdesi, prim ve yaş şartı değişti

Erken emeklilik haberleri son dönemlerde gündemden düşmüyor. Özellikle EYT yasasının çıkması ve milyonlarca kişinin bu yasa kapsamında emeklilik hakkını elde etmesi ile birlikte 2000 yılı sonrası sigorta girişi olanlar da umutlandı. Yepyeni erken emeklilik müjdeleri gelmeye devam ediyor. EYT'yi kaçıran, emeklilikte prime takılan, staj ve çıraklık mağdurları, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve daha milyonlarca kişiyi kapsayacak yepyeni emeklilik reformu üzerinde çalışmalar başladı. Milyonlar bu haberle birlikte sevinçten havalara uçacak Çünkü artık 8 yıl erken emeklilik Mümkün olacak. SSK ve bağ-kurlu çalışanların yüzünü güldürecek yeni emeklilik kararıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1 milyonu aşkın kişi emeklilik hayaline kavuştu. Ancak düzenleme sonrasında emeklilik imkanını kıl payı kaçıranlar için kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Gerçekleşecek reform ile birlikte esnaf, çiftçi ve kadınlara erken emekliliğin yolunu açacak adımlar atılmış olacak. Bu düzenlemeler, özellikle 2000 sonrası doğumlu bireyler için kolay emeklilik imkanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. İşte, EYT sonrası emeklilik detaylar!.

MİLYONLARIN YÜZÜ BU YASA İLE GÜLECEK

4.7 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başladı.

Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek.

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

KISMİ EMEKLİLİKTE DE ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde.

5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin reform kapsamında 4500'e çekilmesi bekleniyor.

Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük (2 yıl) bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

EYT'LİLER DE BEKLİYOR

Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.

PRİM ÖDEMEK KOLAYLAŞACAK

Emeklilik için bir reform da kadınlar için yapılacak. Kadınlara emeklilik için hem yaş hem prim desteği verilecek.

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.

Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş.