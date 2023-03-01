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EYT başvuruları başladı! EYT başvurusu nereden yapılır? E-devlet EYT başvurusu

EYT başvuruları başladı! EYT başvurusu nereden yapılıyor? E-devlet EYT başvuru sayfası... İşte EYT hakkında detaylar...

EYT başvuruları başladı! EYT başvurusu nereden yapılır? E-devlet EYT başvurusu

EYT Meclis’te onaylandı ve başvurular başladı. Şimdiyse Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlandığı zaman EYT yürürlüğe girecek ve ardından emeklilik için milyonlarca vatandaş başvuru yaparak emeklilik hakkını elde edecek. EYT başvuruları ne zaman başlıyor? EYT başvurusu nereden yapılır? İşte EYT’ye dair bütün detaylar... 


EYT başvuru tarihi  


EYT başvurularının başlaması için öncelikle kabul edilen yasa teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Yayımlanmasıyla birlikte EYT yasalaşacak ve başvurular e-devlet ile SGK üzerinden gerçekleştirilecek. Bununla birlikte şartları yerine getiren kişilere herhangi bir süre sınırı olmadan başvurular açılacak. 


EYT başvuru şartları neler? 


EYT’den yararlanarak emekli olmak isteyen kişilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Hali hazırda bu koşulların yerine gelmesi durumunda yaş şartı ortadan kalkarak emeklilik hakkı verilecektir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan erkeklerde 25, kadınlarda 20 seneyi tamamlayanlar artık emeklilik hakkını elde edecek. İşe başlangıç tarihine göre de prim gün şartı değişiyor. 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gün sayısı tamamlanmış olmalıdır.

 
EYT başvurusu nasıl yapılıyor?  


EYT başvurusu kabul edildikten sonra e-devlet üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir. EYT başvurusu için e-devlete kendi T.C. kimlik ve şifrenizle giriş yaptığınız zaman “Gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi”ne tıklayarak “Yeni başvuru” kısmına tıklayın. Açılan sayfadaki “Yaşlılık aylığı” kısmını işaretleyerek başvurunuzu tamamlayın. SSK’lı vatandaşlar 4A, Bağkurlu vatandaşlar 4B seçeneğini seçerek başvurularını tamamlamalıdır.  
Ardından maaş ödemesinin yatağı banka seçilerek banka şubesi seçilir. İletişim bilgilerin hatasız olması önemlidir.  

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