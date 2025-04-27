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EYT akabinde yeni düzenleme geliyor: Kademeli emeklilik yolda

EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik beklentileri güçleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu belirterek 2027 seçimlerinin belirleyici olacağını açıkladı. 🕰️

EYT akabinde yeni düzenleme geliyor: Kademeli emeklilik yolda

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi yükseldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut adaletsizliklerin sürdürülemez olduğunu belirterek, kademeli emekliliğin kaçınılmaz hale geldiğini ve 2027 seçimlerinin bu süreci hızlandırabileceğini ifade etti.

"Kademeli Emeklilik Mutlaka Çıkacak"

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar için düzenleme yapılmasının zorunluluk haline geldiğini söyledi. Karakaş, "Kademe emeklilik eninde sonunda çıkacak. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum," diyerek mevcut durumda aynı iş kolunda çalışanlar arasında prim günü ve yaş farklarının ciddi mağduriyet yarattığını vurguladı.

Kademeli emeklilik yolda


"EYT Sürecine Benzer Bir Yol İzlenecek"

Karakaş, EYT sürecinde yaşanan toplumsal baskı ve siyasi dinamiklerin kademeli emeklilik için de geçerli olacağını belirtti. "Devletin en yetkili isimleri bile EYT çıkmaz demişti, ancak çıktı. Kademeli emeklilik için de benzer bir gelişim süreci yaşanacak. Vatandaşların karamsar olmasına gerek yok," dedi.


2027 Seçimleri Belirleyici Olacak

Kademeli emeklilik düzenlemesi için tarih de veren İsa Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi.
"Şu anda hükümetin resmi gündeminde olmasa da, seçim süreci yaklaştıkça talepler artacak. 4 milyondan fazla kişi bu düzenlemeyi bekliyor. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu kitle seçim sonuçlarını etkileyebilecek büyüklükte," ifadelerini kullandı.


"Bütçeye EYT Gibi Yük Getirmeyecek"

Karakaş, kademeli emekliliğin EYT gibi kamu bütçesine ağır bir yük getirmeyeceğini de vurguladı. "Bu düzenleme sigorta giriş tarihine göre bir kademelendirme öngörüyor. Herkes aynı anda emekli olmayacak. Bu da yoğun bir yığılmayı önleyecek ve bütçeye daha sınırlı bir etki yapacak," dedi.

Kaynak: Gazeteoku.com -  İsa Karakaş

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