EYT 4 madde hangileri? 1 Mart EYT yasalaştı mı? EYT ödemeleri ne zaman başlıyor?

Meclis’te EYT görüşmeleri tamamlandı. EYT ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Milletvekilleri açıklamalarda bulundu. EYT ne zaman çıkıyor? EYT resmi gazetede yayımlandı mı? EYT 4 madde neyle ilgili? EYT onay aldı mı? İşte EYT için tüm merak edilenler...



EYT maddeleri özellikle merak edilmeye başlandı. Meclis Genel Kurulu’nda EYT düzenlenmesine dair görüşmeler sürdükçe Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile beraber 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin bütünü hakkında görüşmeler nihayete erdi. Bu bağlamda ise vatandaşlar EYT 4 madde nedir, EYT 4 madde içeriği ne? Merak ediyor. Ayrıca EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İlk EYT ödemeler ne zaman yapılacak?



EYT görüşmeleri nihayete erdi



Meclis Genel Kurulu’nda EYT görüşmelerine dair görüşmeler tamamlandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifine dair, “8 Eylül 1999 öncesi ve 1999 olmak üzere iki farklı statü geliyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı olmayacak. 99’dan bugüne kadar yürürlükte olan aynı mevzuattır. Bu mevzuatta 3 şart aranır. Birincisi sigorta süresinin dolması, ikincisi 5000 ila 5975 prim gün sayısını doldurmak, üçüncüsü yaş şartını doldurmak. 3 şart yerine geldiğince emeklilik hakkı kazanılıyor. “



3 şarttan 1’i kalkıyor



“3 şarttan yaş şartını tamamen kaldırıyoruz. Bugünden itibaren 1999 öncesi mevzuata göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını dolduran kişiler yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.”



EYT ne zaman yürürlüğe girecek?



8 Eylül 1999 öncesinde sigortası başlayan ya da borçlanma ile bu tarihe çekebilen kişiler için prim ve yıl şartı tamamlandığı takdirde emeklilik yolunun açılması TBMM Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Şimdiyse en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.



İlk EYT ödemeleri ne zaman yatar?



Prim gün sayısını ve sigorta süresini yerine getirmiş olan vatandaşlardan ilk etapta 2 milyon 250’si için EYT hakları sağlanacak. Ödemelerin ise 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlaması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber EYT yasalaşmış olacak ve artık Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik haklarını tümüyle alabilecekler.



EYT aylığı ne kadar olacak?



EYT aylığı öncelikle Mart ayında başvuracak vatandaşlar için 5 bin 811 TL ile 12 bin 389 TL arasında değişiklik gösterecek. Ortalama olarak 8 bin 733 TL olacak.