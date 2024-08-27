Eylül'de zam MÜJDESİ! Asgari ücretliye sürpriz haber geldi!

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında bekledikleri zam haberini alamamıştı. Ancak umutlar hala yüksek. Çünkü Eylül ayı için birçok İddia var. SGK uzmanı İsa Karakaş, yaklaşık 8 Milyon asgari ücretliyi heyecanlandıran son dakika açıklamasını yaptı. Asgari ücrete Eylülde ara zam gelecek iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Peki Asgari ücrete ne kadar ara zam gelecek? Eylül'de yeni asgari ücret kaç TL olacak?

Emekli ve memur maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda arttırıldı. Ancak büyük bir geçim sıkıntısı ile boğuşan asgari ücretle çalışanlar için herhangi bir zam kararı alınmadı. Milyonlarca Asgari ücretli açlık sınırının altında geçim mücadelesi veriyor. Bu sebeple de hükümetten asgari ücrete ara zam talepleri devam ediyor. Peki asgari ücrete ilave zam olacak mı? Asgari ücrete Eylülde zam gelecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, hükümetin asgari ücret planını tek tek anlattı.

ASGARİ ÜCRETE EYLÜL’DE ARA ZAM İDDİASI

SGK uzmanı İsa Karakaş Eylül ayında asgari ücrete zam yapılacağı iddiasını gündeme getirdi. Ünlü SGK uzmanı, Eylül ayında Enflasyonun baz etkisiyle düşmesini gerekçe göstererek asgari ücret zammı içinde bir fırsat olacağını söyledi. Asgari ücrete yapılacak zam miktarını da açıklayan İsa Karakaş, en az 3.500 TL'lik bir artışla yeni asgari ücretin 20.500 TL'ye yükseleceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammı ile ilgili iddialar çalışanları da heyecanlandırdı. Fakat şu anda asgari ücrete ara Zam konusunda hükümetten yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. SGK uzmanları ilave zam iddialarını sık sık gündeme getiriyor fakat hükümet ise ara zam yok kararından geri adım atmıyor. Şu anda görünen takvime göre asgari ücrete yapılacak zam için komisyon Aralık ayında toplanacak. Herhangi bir ekstra gelişme olmazsa yeni asgari ücret ocak ayından itibaren geçerli olacak.

NOT: Asgari ücret zammı ile ilgili iddialar şahsa aittir. Haberimiz sadece bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.