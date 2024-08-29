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Eylül ayına özel dev kampanya! Garanti Bankası şimdiden duyurdu

Garanti Bankası, Eylül ayı boyunca yararlanılacak promosyon kampanyasını duyurdu. Tüm emeklileri ilgilendiren bu kampanya çoğu kişinin şimdiden iştahını kabarttı. İşte Garanti Bankası'nın Eylül kampanyasının detayları

Eylül ayına özel dev kampanya! Garanti Bankası şimdiden duyurdu

Bir süredir promosyon konusunda sessizliğini koruyan Garanti Bankası, Eylül 1'den itibaren yeni bir kampanyaya başlıyor. Önümüzdeki ayın tamamını kapsayacak kampanya çerçevesinde promosyon tutarları güncellenecek. Tutarların değişmesiyle birlikte emeklilerin çok daha fazla ücret elde edebileceği bir promosyon havuzunun oluşturulduğu öğrenildi. Diğer taraftan emeklilerin bu kampanyaları yakından takip etmeleri için bankanın resmi internet sitelerine girmeleri ve güncel duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

İŞTE GARANTİ BANKASI EYLÜL PROMOSYONU

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!

GARANTİ BANKASINA EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşınızı Garanti Bankası'na taşımak için öncelikle size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek, maaş taşıma talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca, Garanti BBVA internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri üzerinden de maaş taşıma başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, maaşınız otomatik olarak Garanti Bankası'na taşınacak ve banka tarafından sunulan emekli promosyonları ve diğer avantajlardan faydalanabileceksiniz.

DİĞER AVANTAJLAR BELLİ OLDU

Ekonomim.com'da paylaşılan habere göre, Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL’ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.

Derleme: Gazeteoku.com

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