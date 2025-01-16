Evlenecek gençlere faizsiz kredi başvuru ekranı; Başvuru nasıl, nereden?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanacak olan faizsiz kredi desteği, genç çiftlere finansal açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanılır? Faizsiz kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Popüler Destek: Yeni Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi

Başkan Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize, Aile ve Gençlik Fonu dahilinde, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Bu uygulamayı, ülkemizin 81 ilinde hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, özellikle yeni yuva kurmayı planlayan gençler için büyük bir umut ışığı oldu.

Başvuruların E-Devlet Üzerinden Alınacağı Açıklandı

Başkan Erdoğan'ın duyurusunun ardından pek çok genç, "Evlenecek gençlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?" ve "Bu krediye nereden başvurulur?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Resmi açıklamaya göre, faizsiz kredi başvuruları 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Büyük İlgi Gören Faizsiz Kredi İçin Başvuru Adımları

E-Devlet hesabınıza giriş yapın

Yeni Evlenecekler İçin Evlilik Kredisi Başvuru Sayfası bağlantısına tıklayın.

İlgili başvuru formunu doldurarak talebinizi iletin.