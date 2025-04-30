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Evlenecek çiftlere yüzde 10-15-35 indirim; Bakan açıkladı! İşte o markalar

💍 Evlenecek Çiftlere Müjde! Bakan Göktaş’tan %35’e Varan İndirimli Destek Paketi Açıklaması

Evlenecek çiftlere yüzde 10-15-35 indirim; Bakan açıkladı! İşte o markalar

Aile kurma sürecinde olan gençler için devlet destekleri artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan yeni kampanyanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş, evlenecek genç çiftlere yönelik özel bir destek paketi sunulduğunu ve 20 markanın kampanyaya dahil olarak indirim fırsatları sağladığını duyurdu. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazede geçerli olan bu indirimler sayesinde genç çiftlerin yükü hafifleyecek.


🏷️ İşte Kampanyanın Ana Hatları:

🔹 20 firma evlenecek gençlere özel indirim sağlayacak.
🔹 İndirim oranları %5 ile %35 arasında değişiyor.
🔹 e-Devlet üzerinden alınacak indirim kodu ile faydalanılabilecek.
🔹 Kampanyadan yalnızca Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler faydalanabilecek.


📣 Bakan Göktaş’tan Öne Çıkan Açıklamalar:

"Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu desteklerle evlilik sürecini kolaylaştırıyor, aile kurumunu güçlendiriyoruz."
Bakan Göktaş, destek programının sadece finansal bir katkı olmadığını, aynı zamanda toplumun temel taşı olan ailenin korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Aile ve Gençlik Fonu” kapsamındaki desteklerin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, bugüne dek 98 bin çiftin başvuru yaptığını ve 15 bin 304 gence toplamda 1 milyar 147 milyon TL kredi ödemesi yapıldığını söyledi.


🛒 Hangi Markalar, Hangi İndirimleri Sunuyor?

VESTEL: %30 indirim

ARÇELİK – BEKO: Seçili ürünlerde 5.000 TL indirim

BELLONA – İSTİKBAL – MONDİHOME – DOĞTAŞ – KELEBEK – LOVA: Ek %10

KÜTAHYA PORSELEN – ENGLISH HOME – TÜMBİR: Ek %20

KARACA: Ek %15

MODALİFE: Ek %5

FAKİR: Ek %35

ADORE: Ek %7

HATEMOĞLU – KİP – DAMAT TWEEN: %30 - %35

HEPSİBURADA: 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10


📌 Nasıl Başvurulur?

Kampanyadan faydalanmak isteyen gençler;

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki başvurularını tamamlamalı,
e-Devlet üzerinden kişiye özel indirim kodunu almalı,
Katılımcı markalardan alışveriş yaparken bu kodu kullanmalıdır.
Bu sayede düğün hazırlıkları sırasında büyük tasarruf fırsatı elde edilebiliyor.

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