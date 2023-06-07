Evine 10.000 TL maaş giren başvursun! Devletten 8.500 TL aylık yatacak

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı ardından gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler.

Vatandaşlık maaşı ne demek, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, ayrıntılar…

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

“Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82’sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18’de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.”

AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin neti 8506 lira, eğer ailede buradaki parayı tamamlayamıyorsa 10 bin TL geliri olan 3 kişilik bir ailede burada 10 bin TL’yi 3’e böldüğünüzde 3333 lira gibi bir rakam çıkıyor.