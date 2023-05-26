Evinde tuvalet kağıdı bitenler dikkat: 70 TL indirim geldi, 12’li tuvalet kağıdı şok fiyata düştü

Tuvalet kağıdı indirimleri milyonlarca vatandaşın gündeminden düşmüyor. koronavirüs pandemisi sırasında artan hijyeni ihtiyacı nedeniyle tuvalet kağıdı fiyatları da resmen rekora koşmuştu. Vatandaşlar artık indirimli tuvalet kağıdı bulunca stokluyor. Yine stok yaptıracak bir tuvalet kağıdı indirimi duyurusu geldi. O markette tuvalet kağıdı fiyatlarına 70 TL indirim uygulandı. İndirim sonrası 12'li tuvalet kağıdı şok fiyata düştü. Böyle indirim bir daha gelmez kaçıran var çok üzülür. Stoklarla sınırlı indirimli tuvalet kağıdı kapış kapış gidiyor. Kaçırmak istemeyenler acele etsin ürünler tükenmek üzere...

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan tuvalet kağıdı indirimine bir tane daha eklendi. O market tarafından duyurulan indirim kampanyası ile tuvalet kağıdında 70 TL indirim yapıldı. İndirimi gören vatandaşlar market reyonlarında sıraya girdi. Kapış kapış giden tuvalet kâğıdı stoklarda bitmek üzere. Peki, indirim hangi markette yapıldı? İşte tüm detaylar…

DEV İNDİRİMDE SON GÜN

Market ürünlerinin sık sık zamlandığı günlerde o market tarafından indirim kampanyası başlatıldı. Ülkemizde yaşanan pahalılık ile indirim listelerinin göz bebeği haline gelen tuvalet kağıdında daha önce görülmemiş indirim yapıldı.

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların gündeminde yer alan indirim listesinde fırsat ayağınıza geldi. Yapılan indirim sonrasında 12'li tuvalet kağıdında tam tamına 70 TL tutarında indirim meydana geldi. İndirim listesinde sadece tuvalet kağıdında değil birçok üründe indirim yapıldı. İndirimden faydalanmak sadece bir şart bulunuyor...

TUVALET KAĞIDINDA 70 TL İNDİRİM

A101 market zincirleri tarafından tuvalet kağıdında dev indirim başladı. Bugün itibariyle sona erecek olan tuvalet kâğıdı indirimi stoklarda bitmeden acele edin. 10 TL ve üzeri alışveriş yapmanız halinde Selpak 3 Katlı Tuvalet Kâğıdı sadece 59,00 TL'ye satılıyor.

İndirim öncesinde 129,00 TL'ye satılan tuvalet kâğıdı 70 TL'lik indirim sonrasında 59,00 TL'ye satılıyor. A101 marketlerinde tuvalet kâğıdı dışında birçok ürün indirim listesinde yer alıyor. Neredeyse tüm ürünlerde yarı yarıya indirim üzerine vatandaşlar A101 marketlerine akın ediyor.

İNDİRİM LİSTESİNDEKİ DİĞER ÜRÜNLER

A101 marketlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirime giren diğer ürünler ise şu şekilde;

Bref Klozet Blok Power Aktif 3'lü 22,95 TL

Yayla Pirinç Osmancık Yerli 1000 G 29,90 TL

Fairy Platinum Limon Kokulu Hijyen Bulaşık Deterjanı 1500 ml 42, 90 TL

Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi 400 G 29, 95 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 50'li 29, 95 TL

Tursil Sıvı Deterjan 2470 ml 16,95 TL