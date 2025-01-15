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Evdeki o eşyaları çöpe atmayın! İçlerinden altın çıkıyor

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle elektronik cihazlar hayatımızda vazgeçilmez bir yer edindi.

Evdeki o eşyaları çöpe atmayın! İçlerinden altın çıkıyor

Bu cihazların ömrü giderek kısalırken, fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Eskiyen ya da bozulduğu için hurdaya ayrılan bu cihazların içinde gizli bir servet yatıyor: Altın!

Son açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de toplamda 88,8 milyon cep telefonu bulunuyor ve bu cihazların büyük bir kısmı, ömrünü tamamladıktan sonra çöpe gidiyor. Ancak uzmanlar, bu cihazların içindeki anakartlarda bulunan altın ve diğer değerli malzemelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Elektronik Atıkların Değeri İnanılmaz!

Türkiye’de kişi başına yılda yaklaşık 8 kilogram elektronik atık üretiliyor. Bunların çoğu doğrudan çöpe gidiyor ve bu da ekonomiye büyük bir zarar demek. Elektronik cihazlarda bulunan altın, paladyum ve diğer değerli metaller, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılabiliyor.

Telefon tamircisi Hıdır Yıldız bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Elektronik cihazların anakartları, sarı renkli alaşımları nedeniyle dikkat çekiyor. Bu alaşımların yüzde 99'u altın kaplama. Atılan her anakart, ekonomik kayıp anlamına geliyor.”

Evde Altın Çıkarmak Mümkün mü?

Elektronik cihazlarda iletkenliği arttırmak için altın ve paladyum kullanılıyor. Ancak bu maddeleri evde ayrıştırmak, hem riskli hem de teknik bilgi gerektiriyor. Uzmanlar, bireysel olarak bu işlemleri yapmaya çalışmak yerine, eski cihazları geri dönüşüm merkezlerine teslim etmenin daha güvenli ve karlı olduğunu vurguluyor.

Geri Dönüşüm Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Elektronik atıkların geri dönüşümü, hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de bu atıklardan elde edilen değerli metallerin yeniden kullanılmasını sağlıyor. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarınızı biriktirip, bu alanda faaliyet gösteren firmalara satabilir ya da geri dönüşüm merkezlerine ulaştırabilirsiniz.


NOT: Elektronik atıklarınızı çöpe atmadan önce iki kez düşünün. Geri dönüşümle hem doğaya hem de cebinize katkı sağlayabilirsiniz!

Kaynak: Gazeteoku.com

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