Evde bakım maaşına DEV zam! Bu ay 5 bin 855 TL ödenecek

Devlet, evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına Bakanlara her ay düzenli olarak yardım parası veriyor. Evde bakım maaşı, 2023 yılında yapılan artışla birlikte 4.336 TL olarak ödeniyordu. Ancak evde bakım maaşı alanlara yeni Müjde bu sabah verildi. Artık evde bakım maaşı ödemelerine zam geldi Milyonlarca kişi rahat bir nefes alacak. Yeni evde bakım maaşı belli oldu. Evde bakım maaşı zammı ile ilgili son dakika detayları haberimizde…

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA MÜJDE

Evde bakım maaşı alan vatandaşlarımız için sevindirici bir haber geldi. Hükümet, yaşlı veya engelli yakınlarına bakan vatandaşların yükünü hafifletmek için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, evde bakım maaşı alan vatandaşlarımızın aylık maaşlarına ek olarak 1500 TL'ye kadar bakım desteği verilecek. İşte haberin detayları...

Evde bakım sorumluluğu altındaki vatandaşların istekleri arasında sosyal güvenlik kapsamına alınmak da yer alıyor. Bu kapsamda verilecek ücret ve sigorta alabilmenin şartları arasında, sosyal güvenlik destek primlerini ödemiş olmak, 65 yaş üzeri veya %50 ve üzeri engelli olmak gibi şartlar yer alıyor.

EVDE BAKIM YARDIM ÖDEMESİ ŞARTI NEDİR?

Evde bakım yardımı almak isteyen vatandaşların aylık gelirlerinin belirli bir sınırın altında olması ve bakımı yapılan kişinin 65 yaş üzeri veya %50 ve üzeri engelli olduğunu belgelemesi gerekiyor. Evde bakım yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların, hanede bulunan her bir bireyin gelirinin belirli bir sınırın altında olması gerekiyor. Güncel verilere göre bu sınır 5671,20 TL olarak belirlenmiş durumda. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, neden maaş aldıklarını belgelemek zorundalar. Yardım almak isteyen veya alan vatandaşların gelirleri belirli aralıklarla incelenmekte ve yardımın güvenilir bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır. Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ve onlara bakan yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.