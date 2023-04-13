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Evde bakım maaşı alanlara ikramiye sürprizi! Cumhurbaşkanı onayladı 2000 TL bayram ikramiyesi onlara da yatıyor

Evde bakım maaşı alanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikramiye müjdesi geldi. Onay çıktı, 2000 TL bayram ikramiyesi onlara da yatıyor. İşte evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi son durum…

Evde bakım maaşı alanlara ikramiye sürprizi! Cumhurbaşkanı onayladı 2000 TL bayram ikramiyesi onlara da yatıyor

Devlet, evinde hasta engelli ve yaşlı yakınlarının bakımlarını sağlayan kişilere her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan yani gelir kriterine uygun olan hanelere sağlanıyor. Bakıma muhtaç kişinin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı 2023 yılı itibariyle 4337 TL'ye yükseldi. Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi nedeniyle öne çekildi. Üstelik evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi sürprizi de geldi. Cumhurbaşkanı onay verdi evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte sosyal yardım paraları da vatandaşlar için daha önemli hale geldi. Özellikle evde hasta yaşlı ve engelli yakınına bakan kişiler son günlerde yoğun bir şekilde nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin öne çekildiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Evde bakım maaşı yatan iller listesi bakanlık tarafından yayınlanmaya başladı. 13 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesinde vatandaşa Bir de sürpriz vardı. Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi müjdesi geldi.

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Her ay yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım parası ödemeleri ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara geçiyor. Ancak nisan ayında Ramazan Bayramı'nın kutlanacak olması nedeniyle evde bakım yardımı ödemeleri de öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı. Bugün itibariyle il il evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Yani hak sahibi olan kişilerin evde bakım maaşı ödemelerini erken alabileceği duyuruldu. Hemen T.C kimlik no'ya göre hesaplarınızı kontrol edin evde bakım maaşı ödemesi hesabınıza geçmiş olabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Evde bakım maaşı alanlar için diğer bir sürpriz ise bayram ikramiyesi ödemesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla artık evde bakım yardımı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Bayram ikramiyesi önceden sadece emekli vatandaşları ödeniyordu. Ancak 2023 yılı itibariyle bayram ikramiyesi ödemesinin kapsamı da arttı. Evde bakım maaşı alanlar verildi dul ve yetim aylığı alanlar gaziler ve yaşlılık aylığı alanlarda artık bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Bayram ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Devlet bu ödemeleri zaten doğrudan maaş aldığınız banka hesabına ya da PTT hesabına yatırıyor.

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