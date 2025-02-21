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Evde Bakım maaşı alanlara güzel haberi bakan duyurdu! Zam geldi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, son dakika Evde Bakım maaşına zam yaptığını duyurdu. Bakan sosyal medya adresinden Evde Bakım Maaşının yeni zammını açıkladı.

Evde Bakım maaşı alanlara güzel haberi bakan duyurdu! Zam geldi

Evde Bakım maaşına zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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