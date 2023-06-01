Evde bakım maaşı alanlara bugün yeni zam haberi geldi! Artık 6500 TL ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşına zam geldi. Evde bakım maaşı zammı ile birlikte artık her ay 6500 TL ödeme yapılacak. Temmuz ayından itibaren zamlı evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başlayacak. Peki, evde bakım maaşı şartları neler? Kimler evde bakım maaşı alabilir? Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

Evde bakım maaşı alan tüm vatandaşlara duyuruldu! Son dakika kararı çıktı: Ödemeler artık böyle yapılacak. Son dakika kararıyla birlikte evde bakım maaşı ödemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için yeni bir yönetmelik yayımladı. Bu karar, pek çok kişiyi ilgilendiriyor ve merak konusu haline geldi. Yeni düzenlemelere göre, evde bakım maaşı başvurusu, değerlendirme ve ödeme süreçlerinde değişiklikler yapıldı. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA MÜJDE GELDİ

Evde bakım maaşı alan tüm vatandaşlara duyuruldu! Son dakika kararı çıktı: Ödemeler artık böyle yapılacak. Son dakika kararıyla birlikte evde bakım maaşı ödemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için yeni bir yönetmelik yayımladı. Bu karar, pek çok kişiyi ilgilendiriyor ve merak konusu haline geldi. Yeni düzenlemelere göre, evde bakım maaşı başvurusu, değerlendirme ve ödeme süreçlerinde değişiklikler yapıldı. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ALAN TÜM VATANDAŞLARA DUYURU

Aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, bireye odaklı hizmetler sunulmaya çalışılıyor. Evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetleri gibi tamamlayıcı hizmetlerle aile yanında bakım destekleniyor. Evde bakım maaşı da bu yardımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan yeni açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi engellilerin evde bakım yardımından faydalanabileceği belirtildi. Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği, bu konuda başvuru, değerlendirme, ödeme ve diğer hususları düzenliyor. İşte diğer ayrıntılar...

Yönetmelik kapsamında, tam bağımlı çocuklar için "Çok ileri düzeyde Özürlü", "Belirgin Özürlü" ve "Özel koşul gereksinimi olan" (ÖKGÖ) ibareli rapora sahip olanlara yardım sağlanacak. Günlük hayatta işlerini ve tekrarlayan ihtiyaçlarını önemli ölçüde yerine getiremeyen ve başkasının yardımı olmadan hayatlarını sürdüremeyen kişiler de evde bakım yardımından faydalanabilecek. Yardım almaya hak kazanan aileler, evde bakım yapmak isteyen kişilere, hanedeki kişi başına düşen net asgari ücretin 2/3'ünden az olan bir tutar ödenecek. Ödemelerin devir, temizlik ve haciz edilemeyeceği de belirtiliyor.

EN AZ 1500 TL ZAM YAPILACAK

Yayımlanan yönetmelik tarihinden önce evde bakım yardımı alan kişilerin ödemelerine devam edileceği ifade ediliyor. Yardımdan faydalanma koşullarında hane geliri, sağlık durumu gibi değişiklikler gözden geçirilecek. Bu yeni düzenlemelerle birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerle ilgili güncel açıklamaları takip etmelidir.