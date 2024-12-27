Evde bakım, engelli ve yaşlılık aylığına Ocak 2025 zammı açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı yardımlara ek olarak, emekli, memur ve asgari ücret zammı da gündemde. İşte 2025 yılı sosyal yardımlarına dair zam oranları ve detaylar...

2025 Sosyal Yardımlar ve Güncellenen Ödemeler

2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerine memur maaşı zammı oranında %10,40 artış yapılacak. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli destekler sağlayan sosyal yardımların miktarları şu şekilde olacak:

Yaşlı ve Engelli Yardımları

Yaşlı aylığı: 4.616 TL

Engelli aylığı (%40-69): 3.685 TL

Engelli aylığı (%70 ve üzeri): 5.527 TL

Evde bakım desteği: 10.022 TL

Kronik hastalık yardımı: 10.022 TL

SED (Sosyal Ekonomik Destek) Ödemeleri

Çocuk (okul öncesi): 4.760 TL

Çocuk (ilköğretim): 7.140 TL

Çocuk (ortaöğretim): 7.616 TL

Çocuk (ortaöğretim çağında okumayan): 4.760 TL

Çocuk (yükseköğretim): 8.568 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 3.808 TL

En Düşük Maaşlar

Yeni yıl zamlarının ardından en düşük maaş tutarları:

En düşük emekli aylığı: 14.321 TL

En düşük memur aylığı: 43.283 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 19.417 TL





2025 Zam Oranları ve Enflasyon Verileri

2025 yılında yapılan zamlar, Kasım 2024 enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi. Kasım 2024 verilerine göre:

Aylık enflasyon oranı: %2,24

Yıllık enflasyon oranı: %47,09

Emekli maaşı zammı: %14,57

Memur ve memur emeklisi maaşı zammı: %10,40

Sosyal Yardımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güncel bilgileri kontrol edin: Yardımlarla ilgili başvuru tarihlerini ve güncel bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesinden takip edebilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com