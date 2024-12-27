Evde bakım, engelli ve yaşlılık aylığına Ocak 2025 zammı açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı yardımlara ek olarak, emekli, memur ve asgari ücret zammı da gündemde. İşte 2025 yılı sosyal yardımlarına dair zam oranları ve detaylar...
2025 Sosyal Yardımlar ve Güncellenen Ödemeler
2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerine memur maaşı zammı oranında %10,40 artış yapılacak. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli destekler sağlayan sosyal yardımların miktarları şu şekilde olacak:
Yaşlı ve Engelli Yardımları
Yaşlı aylığı: 4.616 TL
Engelli aylığı (%40-69): 3.685 TL
Engelli aylığı (%70 ve üzeri): 5.527 TL
Evde bakım desteği: 10.022 TL
Kronik hastalık yardımı: 10.022 TL
SED (Sosyal Ekonomik Destek) Ödemeleri
Çocuk (okul öncesi): 4.760 TL
Çocuk (ilköğretim): 7.140 TL
Çocuk (ortaöğretim): 7.616 TL
Çocuk (ortaöğretim çağında okumayan): 4.760 TL
Çocuk (yükseköğretim): 8.568 TL
Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 3.808 TL
En Düşük Maaşlar
Yeni yıl zamlarının ardından en düşük maaş tutarları:
En düşük emekli aylığı: 14.321 TL
En düşük memur aylığı: 43.283 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.417 TL
2025 Zam Oranları ve Enflasyon Verileri
2025 yılında yapılan zamlar, Kasım 2024 enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi. Kasım 2024 verilerine göre:
Aylık enflasyon oranı: %2,24
Yıllık enflasyon oranı: %47,09
Emekli maaşı zammı: %14,57
Memur ve memur emeklisi maaşı zammı: %10,40
Sosyal Yardımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Güncel bilgileri kontrol edin: Yardımlarla ilgili başvuru tarihlerini ve güncel bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesinden takip edebilirsiniz.
Derleme: Gazeteoku.com