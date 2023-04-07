Evde bakım aylığı hangi illere yatacak? 8 9 10 Nisan yatacak iller, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Ay sonu dahi zor gelirken, evde bakım maaşına ihtiyaç duyan vatandaşlar için hangi iller ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları yatırıldı mı? Bu sorular sıklıkla araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları hangi illere yatacak? İşte evde bakım maaş ödemesi detayları...



Evde bakım aylığından faydalanan yüz binlerce vatandaş Nisan ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını sorguluyor. Eğer engel durumu teşkil eden vatandaşlardan birisi iseniz Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden sevk almanız halinde yetkili hastanelerin verdiği sağlık kurulu raporuyla birlikte başvurunuzu yapabilmektesiniz. Böylelikle evde bakım aylığı ödemelerinden yararlanabilirsiniz. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?



NİSAN 2023 EVDE BAKIM AYLIĞI ÖDEMELERİ YATTI MI?



Nisan ayı evde bakım maaşları genellikle her ayın ortasından başlayarak sonuna kadar yatırılmaktadır. 15 – 31 Nisan tarihleri içinde de bu ayın evde bakım maaşları yatmış olacaktır. İllere göre yatma tarihleri değişkenlik gösterebilen evde bakım maaşı ödemeleri Ramazan Bayramı’nın gelmesi sebebiyle de öne çekilebilir. Buna dair bir açıklama gelmesi durumunda paylaşılacaktır.



EVDE BAKIM AYLIĞI MİKTARI NE KADAR?



2023 zamlarıyla birlikte evde bakım maaşları da güncellendi. Zamdan önce 3 bin 336 TL olan evde bakım aylığı miktarı 4 bin 337 TL oldu.



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI E-DEVLET



Evde bakım aylığının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar sorgulamalarını kolaylıkla e-devlet üzerinden hak sahibini T.C. kimlik ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sorgulayabilmektedir. Ayrıca SMS ile sorgulama için de 4747’ye BAKIYE yazıp SMS göndermek yeterlidir. Eğer sorgulama e-devlet üzerinden yapılacaksa arama kısına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak ekrana ulaşılabilmektedir.