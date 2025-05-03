GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi

"Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeline büyük zam geldi! Yabancılar için ücret 16.629 TL’ye yükseldi. Yeni tutarlar ve detaylar haberimizde!"

Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi

Gayrimenkul yatırımı yapan milyonlarca vatandaşı ve yabancı alıcıları yakından ilgilendiren önemli bir karar 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tapu işlemlerinde alınan döner sermaye hizmet bedeline yıl içinde ikinci kez zam yapıldı.

Büyükşehirlerde Masraf Katlandı 🏙️

İstanbul, Ankara ve Antalya gibi emlak değeri yüksek şehirlerde tapu işlemi yapan vatandaşlar, yılın başında yaklaşık 2.500 TL ödüyordu. Ocak 2025’te yapılan %44’lük ilk zamla bu tutar 3.550 TL’ye çıkmıştı. Yeni yapılan güncellemeyle bu rakam 5.324 TL seviyesine ulaştı.

📍 Zam oranı yılın başından bu yana %113’e yaklaştı!

Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi


İlçelerde Ortalama Bedel 3.000 TL’ye Dayandı 🏘️

Daha düşük emlak değerine sahip bölgelerde ise döner sermaye bedeli ortalama 3.000 TL civarında belirlendi. Bu durum, yatırımcının işlem maliyetlerinde ciddi bir artış anlamına geliyor.


Yabancı Alıcılara Rekor Artış! 🌍

Tapu hizmet bedelindeki en dikkat çekici artış, yabancı uyruklu alıcılar için gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 3.900 TL olan bu bedel, Ocak 2025’te 5.543 TL’ye yükselmişti. Son zamla birlikte 16.629 TL’ye çıkarıldı.

🔺 Yıllık bazda %332 oranında artış gerçekleşti.

Bu artıştan en çok etkilenecek gruplar arasında Türkiye’de konut veya arsa yatırımı yapan Suriye, Rusya ve Ukrayna vatandaşları yer alıyor.


Tapu Gelirleri Nerede Kullanılıyor? 💼

2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Tapu döner sermaye gelirlerinin kullanım alanları ise şöyle:

💰 %15’i genel bütçeye
🏘️ %10’u kentsel dönüşüm projelerine
👶 %1’i Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na
👨‍💼 Kalanı Tapu Kadastro personel maaş ve giderlerine aktarılıyor

Uzman Yorumu: “Yatırım Planı Yapanlar Maliyetleri Yeniden Gözden Geçirmeli” 🔍
Gayrimenkul uzmanları, yatırımcıların bu yeni masrafları hesaba katarak işlem yapmalarını ve özellikle döviz bazlı yatırım yapan yabancıların dikkatli hareket etmesini öneriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için kara haber; Yeniden dağıldı Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için kara haber; Yeniden dağıldı
Aile Bakanlığı duyurdu! Devletten 8.668 TL nakit destek Aile Bakanlığı duyurdu! Devletten 8.668 TL nakit destek
İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı
Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor
Türkiye'nin yeni Kuveyt'i; O ilimizde oluk oluk petrol akıyor! Türkiye'nin yeni Kuveyt'i; O ilimizde oluk oluk petrol akıyor!
Dolar kuru o tarihte 55 TL olacak Dolar kuru o tarihte 55 TL olacak
SON HABERLER
Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl
Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı
İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı
Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor
Piyasadan Çekiliyor: Kahverengi Yumurta Satışına Neden Yasak Geldi? Piyasadan Çekiliyor: Kahverengi Yumurta Satışına Neden Yasak Geldi?
Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi
Dolar kuru o tarihte 55 TL olacak Dolar kuru o tarihte 55 TL olacak
Depremde korkunç keşif! Orası sessiz sedasız parçalanmaya başlamış Depremde korkunç keşif! Orası sessiz sedasız parçalanmaya başlamış