Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat; Fena zam geldi

Gayrimenkul yatırımı yapan milyonlarca vatandaşı ve yabancı alıcıları yakından ilgilendiren önemli bir karar 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tapu işlemlerinde alınan döner sermaye hizmet bedeline yıl içinde ikinci kez zam yapıldı.

Büyükşehirlerde Masraf Katlandı 🏙️

İstanbul, Ankara ve Antalya gibi emlak değeri yüksek şehirlerde tapu işlemi yapan vatandaşlar, yılın başında yaklaşık 2.500 TL ödüyordu. Ocak 2025’te yapılan %44’lük ilk zamla bu tutar 3.550 TL’ye çıkmıştı. Yeni yapılan güncellemeyle bu rakam 5.324 TL seviyesine ulaştı.

📍 Zam oranı yılın başından bu yana %113’e yaklaştı!



İlçelerde Ortalama Bedel 3.000 TL’ye Dayandı 🏘️

Daha düşük emlak değerine sahip bölgelerde ise döner sermaye bedeli ortalama 3.000 TL civarında belirlendi. Bu durum, yatırımcının işlem maliyetlerinde ciddi bir artış anlamına geliyor.



Yabancı Alıcılara Rekor Artış! 🌍

Tapu hizmet bedelindeki en dikkat çekici artış, yabancı uyruklu alıcılar için gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 3.900 TL olan bu bedel, Ocak 2025’te 5.543 TL’ye yükselmişti. Son zamla birlikte 16.629 TL’ye çıkarıldı.

🔺 Yıllık bazda %332 oranında artış gerçekleşti.

Bu artıştan en çok etkilenecek gruplar arasında Türkiye’de konut veya arsa yatırımı yapan Suriye, Rusya ve Ukrayna vatandaşları yer alıyor.



Tapu Gelirleri Nerede Kullanılıyor? 💼

2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Tapu döner sermaye gelirlerinin kullanım alanları ise şöyle:

💰 %15’i genel bütçeye

🏘️ %10’u kentsel dönüşüm projelerine

👶 %1’i Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na

👨‍💼 Kalanı Tapu Kadastro personel maaş ve giderlerine aktarılıyor



Uzman Yorumu: “Yatırım Planı Yapanlar Maliyetleri Yeniden Gözden Geçirmeli” 🔍

Gayrimenkul uzmanları, yatırımcıların bu yeni masrafları hesaba katarak işlem yapmalarını ve özellikle döviz bazlı yatırım yapan yabancıların dikkatli hareket etmesini öneriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com