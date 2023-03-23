Ev tapusu olanlar aman dikkat! Unutan vatandaşın vay haline!

2023 yılı emlak vergisi ödemelerine dair tapu sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. 2023 emlak vergisi ödemeleri ne zaman başlayacak? 2023 emlak vergisi ödemeleri ne kadar? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte emlak vergisi hakkında detaylar...



Tapu sahibi vatandaşların bir süredir “Emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı aradığı görülüyor. Emlak tapusu olan vatandaşların ödemesi gereken emlak vergisine dair bazı detaylar açıklandı. Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili emlak tapusu olan vatandaşların bilmesi gereken en önemli ayrıntı ise emlak vergisi tarihlerinin açıklandığı şekilde zamanında ödenmesi şartı. Peki, emlak vergisi ödemeleri son tarihi ne? Emlak vergisi 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? Kira beyannamesi için son tarih ne zaman?



Emlak vergisi nasıl ödenir?



Tapusu olan vatandaşların yılda iki kere eşit taksit halinde emlak vergisini ödemesi gerekmektedir. Ceza almamaları adına vergi mükellefleri için emlak vergileri belirlenen tarihlerde e-devlet üzerinden yatırılmalıdır.



2023 emlak vergisi ne zaman ödenecek?



Emlak vergisi ödemesi 2023 yılında ilk taksit için Mart, Nisan ve Mayıs ayları gösterildi. Emlak vergisi 2. taksit ödemesi için ise Kasım işaret edildi. Konuya dair açıklamalarda belediyeler aracılığıyla ile tahsil edilen emlak vergisinin bir kerede yapılabileceği gibi iki eşit taksit ile de ödenebileceği belirtildi.



Kira gelir beyannamesi son tarihi ne zaman?



Kira geliri elde eden vatandaşlar için yapılan paylaşıma göre Maliye’ye Mart ayında her yıl beyanname verilmesi gerekmektedir. Ek olarak mükellefler, 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönemde beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri adına da 1 – 31 Mart tarihleri arasında beyannamelerini yapmalıdır.



Yapılan beyanname üzerinden Mart – Temmuz aylarında yapılan iki eşit taksit ile ödenecek gelir vergisi beyaannamesi de hesaplanıyor.