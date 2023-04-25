Ev tadilatı için o vatandaşlara yatıyor! 35.000 TL’den başlayan karşılıksız destek

Vatandaşlara yönelik devletten sık sık yardım projeleri başlatılıyor. Genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde hazırlanan projelerden birisi daha başvuru almaya başladı. Bu proje kapsamında özellikle evine tadilat yaptırmak isteyen vatandaşlar düşünüldü. Belirli şartlar çerçevesinde hanelere tadilat yardımı olarak 35 bin TL’den başlayan ödemeler yatıyor. Peki, hane tadilat yardımı ne kadar? “Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı” kapsamında kimlere ödemeler yatıyor? Şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...



HANE TADİLAT, ONARIM VE YAPIM PROGRAMI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlardan birisi olan “Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı” çerçevesinde nakdi yardımlar sağlanıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlara ihtiyaçları dahilinde 35 bin TL’den başlayan ve 300 bin TL’ye kadar varan ödemeler yatacak. Ödeme miktarlarının birbirinden farklı olması ise konutun ihtiyacına göre belirlenmektedir.



HANE TADİLAT SOSYAL YARDIMI NE KADAR?



Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan ödemeler minimum 35 bin TL’den başlamaktadır. Bu çerçevede ev onarımı için bütçe 35 bin TL ile 100 bin TL aralığında değişmektedir. Eğer prefabrik ev yapılması kararı verilmiş ise 200 bin TL devlet desteği verilirken, beton ev içinse destek ödemesi 300 bin TL’ye kadar sağlanmaktadır.



KİMLERE HANE TADİLAT YARDIMI VERİLİR?



Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı yardımından yararlanabilecek vatandaşlar SYDV tarafından belirlenmektedir. İkametgaha yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Mütevelli heyetinin kararına göre ise işlemler başlatılır.