Ev sahiplerini ilgilendiren haber! Başvurular Çarşamba başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” projesi hakkında açıklamalar yapmıştı. Projenin müracaatları ise 26 Nisan 2023 tarihinde, önümüzdeki çarşamba başlıyor. Devlet, ev sahiplerine 4 farklı teşvik yolu sunmuş oluyor. Böylelikle evini yenileyerek kendisini güvenceye alan vatandaşlara hem kredi hem taşınma desteği hem de kira desteği ile devlet yardım sağlıyor. İşte ev sahibi olan vatandaşların bilmesi gereken tüm ayrıntılar haberimizde...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son yaptığı “Yarısı Bizden” kampanyasına dair kentsel dönüşüm ayrıntılarını paylaşmış ve milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmıştı. Riskli yapılarda oturan yüz binleri aşkın vatandaş evlerinde endişe içinde otururken artık riskin ortadan kalkacak olması konusunda mutlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara ayrıca yerinde ya da rezerv alanında evlerinin dönüşüme girebileceğini de kendilerinin seçeceğini belirtmişti. Kampanya için başlangıç ili ise en riskli bölge olan İstanbul oldu.



KENTSEL DÖNÜŞÜM “YARISI BİZDEN PROJESİ” BAŞVURUSU



“Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm projesinden yararlanmak isteyen riskli konutlardaki vatandaşlar için 1.5 milyon konut yenilenecek. Bu kapsamda 300’ün 200 bini kendi yerinde, 100 bin konut ise rezerv bölgesinde yenilenecek. 1 senede tamamlanması planlanan projede başvurular ise 26 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Projesi başvurusu e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.



KENTSEL DÖNÜŞÜM “YARISI BİZDEN” PROJE DETAYLARI



Kentsel dönüşüm kapsamında binasının yenilenmesini isteyen vatandaşlar için 26 Nisan – 29 Mayıs arasında başvuru tarihleri verildi. Bu başvuru tarihlerinde eğer 3’de 2 çoğunlukla müracaat varsa kabul edilecek.



Kentsel dönüşüm için başvuruların 200 bini aşması halinde kura yöntemine başvurulacak. Evini yenilemek isteyen vatandaşlara ayrıca devlet destek sağlayacak. Örneğin 2+1 olan evin 1.5 milyon değerinin 750 bin TL’si karşılanacak. Bu 3+1 ev için ise 1.8 milyon değerinde olması halinde devletin 900 bin TL masrafı verecek olması anlamına geliyor. Geriye kalan kısım ise vatandaşlara 0,79 faizli olarak 10 senelik kredi ile kolaylık sağlanarak devredilecek.



Maliyetin yüzde 10’luk kısmı peşin alınırken taksitler ise en az 5 bin 625 TL olurken, 3+1 ev için 6 bin 750 TL’den başlayacak. Bunlara ek olarak taşınma yardımı olarak 10 bin 500 TL ve kira yardımı olarak 5 bin 250 TL ödeme yapılacak.