Ev sahibi olmak isteyene lokum gibi fırsat! Garanti BBVA konut kredisi şampiyonu oldu

Ev sahibi olmak günümüzde ciddi anlamda zorlaştı. Bunun yurt dışı kaynaklı ve yurt içi kaynaklı birçok sebebi var. Ancak konut kiraları ve satışlarının son dönemde yüzde 200’ü geçkin şekilde maliyetinin artması birçok vatandaşın ev alma hayallerini törpüler duruma geldi. Kenarda birikmişi olan kişiler dahi tüm nakde sahip olarak ev almakta zorlanıyor. Bu noktada bankalar devreye girerek vatandaşlara konut kredisi kampanyaları sunuyor. Bankaların konut kredisi kampanyaları birbirinden farklı oluyor.



Garanti BBVA konut kredisi satışlarında 1 milyon TL kredi sunan bir banka. Şu an için çoğu banka 1 milyon TL konut kredisini 180 ay vade ile vermezken Garanti Bankası konut kredisinde vatandaşlara çok uygun imkanlar sundu. Peki, Garanti BBVA konut kredisi şartları neler? Garanti BBVA konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Garanti Bankası konut kredisi kampanyasının detayları...



GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI



Garanti Bankası, kendisinden konut kredisi çekmek isteyen müşteriler için tam 1 milyon TL’ye kadar nakit imkanı sunuyor. 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyen müşteriler ise yalnızca 2,60 faiz oranıyla karşılaşıyor. Çoğu bankanın ihtiyaç kredilerinden bile daha uygun faiz imkanı üstelik 180 ay vade ile veriliyor. 15 senede ödenecek olan Garanti BBVA konut kredisi ihtiyacı olan vatandaşlara 200 bin, 500 bin, 1 milyon TL olarak da veriliyor. Peki, Garanti Bankası konut kredisi geri ödeme şartları neler?



GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME ŞARTLARI



Garanti Bankası konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş hayallerine kavuşabilecek. Bu kapsamda örnek bir ödeme planına bakacak olursak 1 milyon TL konut kredisi için 180 ay (15 yıl) seçen bir vatandaş 11.050 TL masraf vermektedir. Masraflar içinde 5 bin TL banka tahsis ücreti, 5 bin 250 TL ortalama ekspertiz ücreti ve 800 TL ipotek ücreti yer almaktadır.

Aylık 2,60 faiz oranıyla ise ödemesi 26,258,67 TL’dir. 1 milyon TL konut kredisinin toplam faiz oranı ise bu durumda 3.726,562,09 TL olmaktadır.



KONUT KREDİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER



Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan Garanti Bankası, T.C. kimlik, başvuru formu, varsa şirkete dair belge, emekli maaş hesabı belgesi, maaş bordrosu, net maaş tutarını gösteren belgeler talep edilebilmektedir. Buna ek olarak ikametgahındaki son döneme ait aileden ya da kişiden fatura talep edilmektedir. Satın alınması düşünülen konutun tapu kopyası ile gerekli durumlarda kefil istenebilmektedir.