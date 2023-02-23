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Ev hanımlarının emeklilikleri netleşiyor! Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımları emekli olma şartları

Ev hanımlarının emeklilikleri netleşiyor! Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımları emeklilik şartları nedir? İşte ev hanımlarının emeklilik detayları...

Ev hanımlarının emeklilikleri netleşiyor! Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımları emekli olma şartları

Ev hanımı olan birçok kişi emekli olmak isterken devlet onlara da bu hakkı tanıdı. Devletten 5.500 TL olarak emekli olacak olan ev hanımları için de emeklilik haklarından yararlanmak mümkün olacak. Tüm emeklilik haklarından yararlanması sağlanacak olan ev hanımlarına birçok iş yükü düşüyor. Onlar da emekli olmak için istekliyken artık bu mümkün.  


Özlük hakları, maaş hakkı gibi birçok emeklilik hakkına artık ev hanımları da sahip olabilecek. Bir kısım ev hanımı ön ödeme ile erken emekli olabilecek, fakat bu herkes için geçerli olmuyor. Devlet ev hanımların özel olarak oluşturduğu emeklilik imkanında bazı şartlar arıyor. Özellikle ev hanımlarının yaptığı evliliklerin devam etmesi koşulu bunlardan birisi. 1995 senesinden bu zamana kadar evli olan kadınların emeklilikten faydalanmasına imkan tanındı. 


Evliliğin sallantıda olmasına ödeme yapılmayacak 


Devlet, evliliğin sallantıda olması durumunda, yani sahte bir evlilik olması konusunda oldukça hassas. Bu sebeple kağıt üstünde evli olan, ancak evlilik durumu bulunmayan kişilere ödemelerin iptali ve cezai yaptırımlar söz konusu. Devlet, evliliği kutsal bir bağ olarak gördüğü için vatandaşları teşvik ediyor ve dünya evine girenlere bu teşviği veriyor. 50 yaş üstünde olup da 25 sendir evli olan vatandaşlar maaş ödemelerini Türkiye’nin kamu bankası Ziraat Bankası’ndan alabilecek. 

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