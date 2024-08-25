Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı: Şartlar ilk kez açıklandı

Yeni emeklilik sistemindeki düzenlemelerle beraber ev hanımlarına da sosyal güvence hakları tanınacak. Üstüne üstlük primlerin üçte birlik kısmı devlet tarafından karşılanacak. Dolayısıyla ev hanımları da erken emeklilik şansını yakalamış olacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge, taşeronun kadroya geçmesi gibi birçok sorunun üstesinden gelinmesinden sonra şimdi de gözler ev hanımlarına emeklilik meselesine çevrildi. Bir süredir bu konu üzerinde yapılan düzenlemeler nihayet meyvelerini vermeye başladu. Gelecek dönem adına bilhassa emeklilik sistemiyle ilgili mühim düzenlemeler yapılması masada. Bunlardan en dikkat çekeni ise ev hanımlarına emeklilik.

KADINLARA YENİ SİSTEM GELİYOR

Hürriyet Gazetesi'nde paylaşılan habere göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.

Bu arada SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak.

YIPRANMA HAKKI YOLDA

Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma hakkı, çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan anneler, çocuk sayısına bağlı olarak ekstra prim günleri kazanacak. Bu eklenen prim günleri sayesinde, anneler daha kısa çalışma süresi ile daha fazla prim gününe sahip olacak ve emeklilik yaşını daha erkene çekebilecekler. Her yıl için 90 gün ek prim sağlanması, 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek. Anne, ne kadar fazla prim elde ederse, emeklilik yaşı da o kadar erken olacak. Bu düzenlemede, çocuk sayısı önemli bir etken olarak dikkate alınacak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi Derleme: Gazeteoku.com