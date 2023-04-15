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Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için

Ev hanımlarına 3.202 TL net ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya kadar birçok çeşitli el sanatı için ödeme yapılıyor. İşte ev hanımlarına 3.202 TL ödemenin ayrıntıları haberimizde yer alıyor...

Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için

SGK tarafından evde el sanatları ile alakadar olan kadınlara yönelik olarak sigorta sağlanmaktadır. Ev hanımlarına el sanatları ile uğraşmasına yönelik olarak yapılan bu sigorta içinse belirli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Şartların uygun olması halinde SGK tarafından ev hanımlarına 3.202,56 TL olarak sigorta ödeneği yatırılmaktadır. Böylelikle ev hanımları için de emeklilik mümkün olmaktadır. Peki evde el sanatı ile uğraşan kadınlara sigorta detayları nelerdir? 


EV HANIMLARINA SİGORTA DETAYLARI 


SGK tarafından yapılan ev hanımlarına yönelik 3.202,56 TL sigorta ödemesi için el sanatları ile uğraşıyor olma şartı bulunmaktadır. Bu el sanatları ise SGK tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 


Mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler dışındaki dikiş ve nakış, işçi almamak şartı kendi evlerinde yaptıkları çarşaf, havlu, örtü, kilim, halı, kırpıntı deri ürünleri, dokuma ürünleri, nakışlar ile her türlü dantel ve örtü, eşya, paspas, süpürge, sepet, fırça, pul, çiçek, erişte, payet, tığ işleri, tarhana, urgan ve ip, mantı gibi ürünler. 


Ancak bahsi geçen el ürünlerinin işyeri açılmadan ve ekstra işçi tutmadan yapılıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan ev hanımları için ilgili senedeki mevcut asgari ücret üstünden senelik brütü aşmayacak şekilde internetten satış yapması halinde kadınlar isteğe dayalı sigortalı olabilmektedir.

SİGORTADAN YARARLANABİLECEK EV HANIMLARI KİMLERDİR? 


Bahsedilen el sanatlarıyla uğraşan ev hanımları kendi evlerinde üretimlerini kendisi gerçekleştirerek evden satış yapması halinde ya da kermes, panayır, festival alanlarında geçici belirlenen yerlerde satış yapabilmektedir. Ancak ticari, mesleki veya zirai faaliyetlerle satış yapanlar vergi mükellefi oldukları için hariç tutulmaktadır. 


SGK EV HANIMLARI ÖDEMESİ NEYİ KAPSAMAKTADIR? 


SGK’nın el sanatları ile uğraşan ev hanımlarına yönelik yaptığı 3.202,56 TL sigorta prim ödemesi ile malullük, GSS (Genel Sağlık Sigortası), yaşlılık kapsanmaktadır.  

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