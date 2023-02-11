Ev hanımlarına PTT'den büyük Haber geldi. Sosyal güvencesi olsun olmasın PTT ev hanımlarına binlerce liralık destek sağlayacak. Başvuru yapanlar gelir durumuna bakılmaksızın 30.000 TL'ye kadar nakit para alabilecek. Ödemeler 14-15 Şubat tarihlerinde yapılacak. Ev hanımlarının Bu tarihe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, PTT ev hanımlarına ödeme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? PTT kredi başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde…

Ev hanımlarına 14-15 Şubat'ta karşılıksız ödeme yatacak! Bu şartı taşıyanlar tam 30 bin TL alıyor - Nakit ihtiyacı herkes için artıyor. Özellikle ekonomik krizin devam ettiği bu günlerde maddi anlamda güçlük çekenler banka kredilerine yöneliyor. PTT'de son dönemlerde Aktif Bank işbirliği ile adeta bir banka havasında çalışıyor ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizde ihtiyaç kredisi sağlıyor. Bu defa PTT'nin güzel haberi ev hanımları için geldi. Nakit ihtiyacı olan durumu yerinde olmayan ev hanımlarına PTT'den tam 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. PTT ihtiyaç kredisi düşük faizleri 36 ay vadeli olacak. Peki kimler PTT'den ihtiyaç kredisi olabilir? PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

PTT EV HANIMLARINA KOŞULSUZ ŞARTSIZ KREDİ VERİYOR

Birçok banka ekonomik kriz sürecinde vatandaşlara düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. PTT'de son dönemlerde Aktif Bank işbirliği ile adeta bir banka iddiasında çalışıyor ve Nakit paraya ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi sağlıyor. PTT'nin sunduğu Kredi kadınlar içinde veriliyor. Başvuru yapan kadınların kredi notuna bakılmadan düşük faizli destek alacağı biliniyor. Gelir belgesine gerek yok PTT'den koşulsuz şartsız düşük faizli kredi alma şansına sahip olabilirsiniz.

36 AY VADELİ 3 AY ÖDEME ERTELEMELİ KREDİ DESTEĞİ

Ev hanımları için yeni bir kredi paketi başlatan PTT, başvuru yapanlara 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme ertelemeli kredi desteği sunuyor. PTT kredisi 30.000 TL'ye kadar yükseliyor. Ancak tabii ki gelir belgeniz bulunuyorsa ya da kefil ve şart gösterme imkanınız varsa daha yüksek rakamlarda da PTT kredisi alma şansına sahipsiniz. PTT kredi başvuruları şubelerden ya da Aktif Bank aracılığı ile yapılıyor. Yine SMS üzerinden de PTT'ye kredi başvurusu yapmak mümkün.

KREDİ NOTUNA BAKILMIYOR

PTT ev hanımları için sağladığı bu Kredi kampanyasında Kredi notuna bakmıyor. Normal şartlarda hem bankalar hem de PTT kredi verirken Kredi puanının 1200 ve üstü olmasını istiyordu. Ancak özellikle İçinde bulunduğumuz Zorlu süreçte ev hanımlarının biraz daha rahat nefes alması için yeni bir kampanya başlatan PTT kredi notu kriterini kaldırdı. Yani artık kredi notuna bakmaksızın PTT'den destek almak mümkün.