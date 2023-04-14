GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarına müjdeyi duyurdu. Düğmeye basıldı ev hanımlarına tam 12.000 TL maaş bağlanıyor. Milyonlarca ev hanımı da artık maaş sahibi olacak.

Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan görkemli bir törenle seçim beyannamesine açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeler arasında ev hanımlarına emeklilik hakkı da vardı. AK Parti seçim Beyannamesi ile birlikte ev hanımları da artık emeklilik hakkına sahip olacak. Ev işleri ve çocuk bakımı ile uğraşan ev hanımlarına tam 12.000 TL maaş bağlanacak. Ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımları sigorta işlemleri nasıl yapılır?

Ev hanımları için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Artık ev hanımlarına da emeklilik hakkı geliyor. AK Parti'nin seçim Beyannamesi ile birlikte peş peşe müjdeler verilirken ev hanımları en büyük müjdeyi alan grup oldu. Üstelik ev hanımları hem maaş alacak Hem de emekli olma hakkını elde edecek. Ev hanımlarına en az 12.000 TL maaş bağlanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları da tek tek anlattı. Peki, ev hanımları erken emeklilik hakkı nasıl olacak? Ev hanımlarına sigorta prim desteği var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EV HANIMLARINA BÜYÜK MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı sırada ev hanımlarına da peş peşe müjdeli haber verdi. Ev hanımlarına yönelik yeni planlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda canlı yayında da gazetecilerin sorularını yayınlayarak söz konusu emeklilik hakkı ile ilgili detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev hanımlarına verdiği Müjde emeklilik hakkı oldu.

Seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni proje kapsamında artık ev hanımlarının emeklilik hakkına sahip olacağını bildirdi. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı verileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devletin ödeyeceğini de açıkladı. Yani isteğe bağlı sigorta yaptıran ev hanımları bir miktar prim ödeyecek ancak devlette prim desteği vererek ev hanımlarının daha kolay bir şekilde emekli olmasına yardımcı olacak.

EN AZ 12.000 TL MAAŞ BAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi milyonlarca ev hanımı tarafından da sevinçle karşılandı. Ev hanımlarına emeklilik kapsamında aynı zamanda maaş müjdesi de var. Ev hanımlarına en az 12.000 TL maaş bağlanacak. Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fulya Kalkan'ın bu konudaki sorularına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni Aile Destek paketi ile ilgili olarak birkaç farklı Müjde olduğunu söyledi. Aile kalkanı programı kapsamında verilecek olan destekler şöyle:

Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

AK Parti'nin seçimi kazanması durumunda bu vaatler gerçeğe dönüşecek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
İş Bankası son dakika şaha kalktı! Güncel promosyon ağızları açık bıraktı İş Bankası son dakika şaha kalktı! Güncel promosyon ağızları açık bıraktı
Asgari ücrete okkalı zam ve 3000 TL ikramiye! Cumhurbaşkanı o rakam için talimat verdi Asgari ücrete okkalı zam ve 3000 TL ikramiye! Cumhurbaşkanı o rakam için talimat verdi
Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak
600 TL mutfak desteği! Herkes başvuru yaparak alabilir 600 TL mutfak desteği! Herkes başvuru yaparak alabilir
Asgari ücretliye PTT'den 1250 TL bayram harçlığı verilecek! PTT kartı olanlar hemen baksın Asgari ücretliye PTT'den 1250 TL bayram harçlığı verilecek! PTT kartı olanlar hemen baksın
EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı! EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!
SON HABERLER
Yarın bu 3 burcun hayatı kökten değişiyor! Yeni iş kapıları ve nakit akışına gözlerinizi açın Yarın bu 3 burcun hayatı kökten değişiyor! Yeni iş kapıları ve nakit akışına gözlerinizi açın
Üniversite öğrencilerine 1.420 TL karşılıksız ödeme! E-Devlet'ten başvurulacak Üniversite öğrencilerine 1.420 TL karşılıksız ödeme! E-Devlet'ten başvurulacak
Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı
Altın şaha kalktı derken beklenmeyen düşüş! 14 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Altın şaha kalktı derken beklenmeyen düşüş! 14 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?
Devletten tek seferlik karşılıksız 15.000 TL’ye kadar ödeme! Başvurular devam ediyor Devletten tek seferlik karşılıksız 15.000 TL’ye kadar ödeme! Başvurular devam ediyor
Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek
Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak
EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı! EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!