Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan görkemli bir törenle seçim beyannamesine açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeler arasında ev hanımlarına emeklilik hakkı da vardı. AK Parti seçim Beyannamesi ile birlikte ev hanımları da artık emeklilik hakkına sahip olacak. Ev işleri ve çocuk bakımı ile uğraşan ev hanımlarına tam 12.000 TL maaş bağlanacak. Ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımları sigorta işlemleri nasıl yapılır?

Ev hanımları için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Artık ev hanımlarına da emeklilik hakkı geliyor. AK Parti'nin seçim Beyannamesi ile birlikte peş peşe müjdeler verilirken ev hanımları en büyük müjdeyi alan grup oldu. Üstelik ev hanımları hem maaş alacak Hem de emekli olma hakkını elde edecek. Ev hanımlarına en az 12.000 TL maaş bağlanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları da tek tek anlattı. Peki, ev hanımları erken emeklilik hakkı nasıl olacak? Ev hanımlarına sigorta prim desteği var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EV HANIMLARINA BÜYÜK MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı sırada ev hanımlarına da peş peşe müjdeli haber verdi. Ev hanımlarına yönelik yeni planlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda canlı yayında da gazetecilerin sorularını yayınlayarak söz konusu emeklilik hakkı ile ilgili detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev hanımlarına verdiği Müjde emeklilik hakkı oldu.

Seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni proje kapsamında artık ev hanımlarının emeklilik hakkına sahip olacağını bildirdi. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı verileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devletin ödeyeceğini de açıkladı. Yani isteğe bağlı sigorta yaptıran ev hanımları bir miktar prim ödeyecek ancak devlette prim desteği vererek ev hanımlarının daha kolay bir şekilde emekli olmasına yardımcı olacak.

EN AZ 12.000 TL MAAŞ BAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi milyonlarca ev hanımı tarafından da sevinçle karşılandı. Ev hanımlarına emeklilik kapsamında aynı zamanda maaş müjdesi de var. Ev hanımlarına en az 12.000 TL maaş bağlanacak. Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fulya Kalkan'ın bu konudaki sorularına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni Aile Destek paketi ile ilgili olarak birkaç farklı Müjde olduğunu söyledi. Aile kalkanı programı kapsamında verilecek olan destekler şöyle:

Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

AK Parti'nin seçimi kazanması durumunda bu vaatler gerçeğe dönüşecek.