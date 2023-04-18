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Ev hanımlarına 1000 TL ödemeler yatıyor! Ödeme sorgulama için

Ev hanımlarına 1000 TL ödemeler yatıyor! Ödeme sorgulama için e-Devlet sisteminden giriş yapılıyor. İşte ev hanımlarına destek ödemesi hakkında detaylar haberimizde...

Ev hanımlarına 1000 TL ödemeler yatıyor! Ödeme sorgulama için

Ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilen ödemeler birçok destekte olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ev hanımları için Aile Bakanlığı vasıtası ile yapılan ödemelerde bazı şartlar bulunuyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımlarına 1000 TL sosyal yardım ödemeleri şartları nelerdir? Ev hanımı destek ödemelerinden kimler yararlanabilir? Ev hanımı destek ödemeleri yattı mı? İşte ev hanımlarına destek ödemelerine dair detaylar... 


EV HANIMLARINA DESTEK ÖDEMESİ 


Ev hanımları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılan ödemeler özellikle çalışmayan ev hanımlarını kapsamaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram öncesinde ev hanımlarının hesaplarına ödemeleri aktarmaya başlamıştır. 500 ila 1000 TL aralığında olan bu ödemeler için başvurular hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ek bir gelir olarak ev hanımlarının çeşitli ihtiyaçlarında yararlanması sağlanmaktadır. Peki, ev hanımlarına ödeme şartları nelerdir? 


EV HANIMLARINA 1000 TL ŞARTLARI NELER?

 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı ödemeler 500 ila 1000 TL aralığındadır. Bu ödemlerden yararlanmak isteyen ev hanımlarının öncelikli şart olarak sigortalı bir çalışan olmamaları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olan ev hanımları üzerine tapu ya da arsa ve benzeri mülkler bulunmamalıdır. En az bir çocuk sahibi olan ev hanımları düzenli gelir sahibi olmamalıdır.  


EV HANIMLARINA 1000 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU 


Ev hanımları almak istedikleri 1000 TL’ye kadar destek ödemesinden yararlanmak için e-Devlet platformundan başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. PTT aracılığıyla hesaplara geçen ödemeler için PTT’den de şartları uyanlar müracaat edebilmektedir. Yapılan başvuruların sonuçlarını sorgulamak için de e-Devlet kanalından faydalanılabilmektedir.  


E-Devlet şifresini bilmeyen kişiler PTT üzerinden şifrelerini de alabilmektedir. Böylelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımlardan yararlanmak adına başvuruları e-Devlet'ten 7/24 yapabilirsiniz. 

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