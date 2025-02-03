Ev hanımları şak diye emekli olacak; Çalışmadan 15 bin TL alın

Sosyal güvenceye sahip olmadıkları için emeklilik konusunda endişe duyabiliyorlar. Peki, ev hanımları emekli olabilir mi? SGK sistemi, belirli şartları yerine getiren ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyor. İşte ev hanımlarının emekli olabilmesi için izleyebileceği yollar!

Ev Hanımları İçin Emeklilik Yolları

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler şunlardır:

✅ İsteğe Bağlı Sigorta İle Emeklilik

✅ Esnaf Muafiyet Belgesi ile Emeklilik

✅ Doğum Borçlanması ile Emeklilik

1️⃣ İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik

Ev hanımları için emekliliğin en yaygın yollarından biri isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim ödemektir. Bu yöntem sayesinde düzenli prim ödeyen ev hanımları Bağ-Kur (4B) kapsamında emekli olabilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları:

✔ Türkiye’de ikamet etmek

✔ Başka bir işte çalışmamak ve SGK’ya bağlı olmamak

✔ Kendi sigorta primlerini düzenli olarak ödemek

Prim Tutarı Ne Kadar?

📌 2025 yılı itibarıyla isteğe bağlı sigorta primi, brüt asgari ücretin %32’si olarak belirlenmiştir.

📌 Ödenecek primin %20’si emeklilik için, %12’si ise genel sağlık sigortası (GSS) için kullanılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

📌 E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir veya en yakın SGK müdürlüğüne giderek işlemler tamamlanabilir.

📌 Ödemeler her ay düzenli yapılmalıdır.

📌 Prim ödemeleri asgari ödeme tutarından yüksek olabilir ve bu durum emekli maaşını artırabilir.

⏳ Emekli Olmak İçin Gereken Gün Sayısı:

🔹 Kadınlar için en az 7.200 prim günü (20 yıl) tamamlanmalıdır.

2️⃣ Esnaf Muafiyet Belgesi ile Emeklilik

Ev hanımları esnaflık yapmadan da sigortalı sayılabilir ve emekli olma hakkı kazanabilir. Esnaf Muafiyet Belgesi, küçük çaplı üretim yapan ev hanımlarına sağlanan bir avantajdır.

Kimler Yararlanabilir?

🛍️ El işi ürünleri, evde üretilen yiyecekler veya hediyelik eşya satan ev hanımları

📝 İş yeri açmadan, çalışan veya işçi çalıştırmayanlar

Esnaf Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

✅ Vergi dairesine başvuru yaparak Esnaf Muafiyet Belgesi alınabilir.

✅ Bu belge ile ev hanımları vergi ödemez ama SGK primi ödeyerek emekli olabilir.

📌 Esnaf muafiyeti ile emeklilikte SGK primi daha düşük seviyelerde ödenebilir.

3️⃣ Doğum Borçlanması ile Emeklilik

Çalışmış fakat çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından uzak kalan kadınlar için doğum borçlanması avantajı bulunuyor.

📌 Her bir çocuk için 720 güne (2 yıl) kadar borçlanma yapılabilir.

📌 En fazla 3 çocuk için borçlanma hakkı tanınır, yani toplamda 6 yıla kadar prim kazanılabilir.

📌 Sigorta girişi olan ev hanımları, doğum borçlanması ile prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilir.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi