Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar

Ev işlerinde yıllarca emek veren, çocuk büyüten ve ailesini ayakta tutan ev hanımları için devlet destekli emeklilik yolları var. İsteğe bağlı prim, esnaf muafiyet belgesi ve doğum borçlanması gibi seçeneklerle çalışmadan emekli maaşına bağlanmak mümkün.



👩‍👧‍👦 İsteğe Bağlı Primle Emeklilik: Kendi Sigortanı Kendi Yatır, Emekli Ol!

Ev hanımları, sigortalı bir işte çalışmadan da SGK sistemine dahil olabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta ile Bağkur (4B) kapsamında prim yatırarak emekli olma şansı elde edilebiliyor.

➡️ Bu sistemde prim ödemeleri e-Devlet üzerinden başlatılabiliyor. Dileyenler SGK müdürlüklerine giderek işlemlerini yüz yüze de tamamlayabiliyor.

➡️ 2024 yılı itibarıyla isteğe bağlı sigorta için ödenecek en düşük prim, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor. Bu tutarın %20’si yaşlılık ve malullük sigortasına, %12’si ise sağlık sigortasına gidiyor.



🧵 El İşi Üreticilerine Müjde: Esnaf Muafiyet Belgesi ile Emeklilik

Evde ürettikleri ürünleri (örgü, sabun, takı, reçel gibi) satmak isteyen kadınlar, Esnaf Muafiyet Belgesi alarak emekliliğe ilk adımı atabilirler.

➡️ İş yeri açmalarına ya da çalışan çalıştırmalarına gerek kalmadan SGK’ya prim ödeyebiliyorlar.

➡️ Vergi muafiyeti sağlanan bu sistemde, kadınlar hem üretim yapıyor hem de emeklilik haklarını inşa ediyor.



👶 Doğum Borçlanmasıyla Eksik Günler Tamamlanabilir

Daha önce sigorta girişi olan ama çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrılan kadınlar için en büyük avantaj: doğum borçlanması!

➡️ Her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma yapılabiliyor.

➡️ Bu hak maksimum 3 çocukla sınırlı; toplamda 6 yıla kadar prim kazanımı sağlanabiliyor.

➡️ Sigorta giriş tarihi eski olan ev hanımları, bu yöntemle eksik günlerini tamamlayıp erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Kaynak: SGK