Ev hanımı, öğrenci, işsizlere İŞKUR’dan 7945 TL yardım! PTT'den 30 gün içinde alın

İŞKUR, işsizlik maaşının yanı sıra mesleki eğitim kurslarına katılan kişilere de ödeme yapıyor.2023 yılında ev hanımı işsiz öğrenci herkese 7945 TL’ye varan ödeme yapıyor. İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılmak için başvuru şartları ve detaylar paylaşıldı. Kurslara katılım gösterenler hem iş sahibi olma imkanı bulacak hem de aylık kazanç elde edecek. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. İŞKUR mesleki eğitim kursları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

İŞKUR başvuru yapan ve mesleki eğitim kurslarına katılım göstermek isteyen kişilere aylık ödeme yapıyor. Bu kurslara ev hanımı, işsiz, öğrenci olan herkes katılım gösterebiliyor. Sadece emekliler İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılamıyor. Elbette bu kurslara katılım Belli şartlar doğrultusunda oluyor. O şartları sağlayanlar haftada belli gün sürelerle İŞKUR'dan mesleki eğitim olarak meslek öğrenme imkanına sahip olurken Aynı zamanda da gelir elde ediyor. İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarından ödenen ücretler 7945 TL'ye kadar yükseliyor. Buna ek olarak ev hanımlarına kreş desteği ile sağlanıyor.

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Türkiye İş Kurumu, yayınladığı ilanlarla her ay binlerce kişi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Buna ek olarak İŞKUR tarafından mesleki eğitim kursları da düzenleniyor. Meslek öğrenmek ve sonrasında iş sahibi olmak isteyenler bu kurslara katılım göstererek Hem para kazanıyor Hem de yeni bir meslek sahibi oluyor. İşkur mesleki eğitim kurslarına katılmak için aranan başvuru şartları şöyle:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI NE KADAR SÜRÜYOR?

İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları belli bir süre boyunca devam ediyor. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi 160 fiili günü geçemiyor. Buna ek olarak günlük en az 5 en fazla 8 saat kurslara katılım göstermek gerekiyor. Haftalık katılım günü ise 6 günü geçmemek üzere en az 30 saat en fazla 45 saat olarak gerçekleşiyor.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA NE KADAR ÖDENİYOR?

İŞKUR mesleki eğitim kurslarında ödemeler kursa katılım gösterdiğiniz Saate göre yapılıyor. Yani saat başına ücret ödemesi veriliyor. Bu ödemeler toplamda 7945 TL'ye kadar yükseliyor. Ev hanımı işsiz öğrenci herkes kurslara katılabilirken ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılım göstermek için başvurular ise İŞKUR merkezlerinden ve İŞKUR'un online internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.