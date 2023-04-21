Ev almak isteyen ancak nakit problemi yaşayanlar! 180 ay vade imkanı geldi!

Ev almak günümüzde ciddi anlamda zor hale gelirken kamu bankası olan Vakıfbank, vatandaşlara özel bir duyuru yaptı. Vakıfbank konut kredisi fırsatı resmi web sitesi adresinden duyuruldu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak yaptığı çalışma olduğu için Vakıfbank üzerinden çekilebilecek krediyle “Yeni Evim Konut Kredisi” paketi çok büyük avantajlar sağladı.



Artan ev satış fiyatlarının yanı sıra kiralar da ödenmesi zor bir hale geldi. Bu durumda çeşitli devlet destekli kampanyalar ile ev almak çoğu vatandaş için daha mantıklı bir hal aldı. Devlet destekli olan “TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi” geliri daha düşük vatandaşlar için hazırlanmışken, orta gelirli vatandaş içinse devlet destekli olan “Yeni Evim Projesi” başlatıldı. Bu proje çerçevesinde konut kredisi çeken vatandaşlara tam olarak 15 yıla kadar vade imkanı sunuldu.



YENİ EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NEDİR?



Yeni Evim Konut Kredisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın orta gelir düzeyine sahip olan vatandaşlar için başlatıldı. Projeye kamu bankası olan Vakıfbank ise 0,69 faizle ve 15 yıl ödeme seçeneği sunduğu konut kredisi ile katıldı.



Bölgelere göre değişiklik gösteren konut kredisi limitleri ise şu şekildedir:

1.bölge olarak adlandırılan İstanbul için maksimum verilecek kredi tutarı 5 milyon TL ve maksimum konut satış bedeli ise 9 milyon TL. Bunun için maksimum gelirin ise 80 bin TL olmasına karar verildi.



2.bölge olarak isimlendirilen Bursa, Mersin, Antalya, Ankara, Muğla ve İzmir içinse maksimum kredi tutarı 3 milyon TL iken, maksimum konut satış bedeli ise 5 milyon TL oldu. Bunun için maksimum gelir ise 65 bin TL.



1 ve 2. bölgenin yanı sıra 3. bölge ise diğer iller için belirlendi. Bu illerde ise maksimum kredi tutarı 2 milyon TL iken maksimum konut satış bedeli 3 milyon TL’dir. Buna göre maksimum gelir ise 45 bin TL’dir.