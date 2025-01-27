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Ev almak için en uygun zaman mı? Fiyatlarda büyük değişim!

2024 yılı, konut piyasasında hareketli bir dönem olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 1 milyon 478 bin konut satışı gerçekleşirken, bu rakam bir önceki yıla kıyasla %20’lik bir artışa işaret ediyor.

Ev almak için en uygun zaman mı? Fiyatlarda büyük değişim!

Aralık ayında 212 bin 637 konut satışı ile son 36 ayın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Peki, 2025 yılı için beklentiler ne? Uzmanlar, faiz oranlarının düşmesi ve finansman koşullarının iyileşmesi durumunda konut satışlarının 2024’ü dahi geride bırakabileceğini belirtiyor. Bu durumda, ev almak için doğru zaman ne? İşte emlak piyasasındaki son gelişmeler ve uzman görüşleri!

2024’te Konut Piyasasında Neler Yaşandı?

2024 yılı, özellikle ertelenen taleplerin karşılanmasıyla dikkat çekti. Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yıl boyunca konut fiyatlarında %25-%30’luk bir düşüş yaşandığını ve bu durumun alıcılar için cazip bir ortam oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, toplam satışların yaklaşık %80’ini ikinci el konutların oluşturduğu belirtildi. İkinci el konutlarda yaşanan fiyat düşüşleri ve pazarlık imkanları, alıcıların bu segmentte daha hızlı karar vermesini sağladı.

İnşaat Firmalarının Kampanyaları ve Sıfır Konut Satışları

2024 yılında inşaat firmaları, sundukları kampanyalar ve ödeme kolaylıkları ile dikkat çekti. Peşinatlı ödeme seçenekleri ve taksitli finansman yöntemleri, sıfır konut satışlarını %36’lık bir artışla zirveye taşıdı. Bu durum, özellikle 2023 yılında ertelenen talebin karşılanmasında önemli bir rol oynadı. Uzmanlar, inşaat firmalarının bu tür kampanyalarının 2025 yılında da devam etmesi halinde sıfır konut satışlarının artabileceğini belirtiyor.

2025 Yılı İçin Beklentiler: Daha Hareketli Bir Piyasa Mümkün mü?

2025 yılına dair beklentiler oldukça olumlu. Uzmanlar, faiz oranlarının düşmesi ve finansman koşullarının iyileşmesi durumunda konut satışlarının 2024’ü geride bırakabileceğini öngörüyor. Nizameddin Aşa, “Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte alıcılar daha kolay finansman bulabilecek. Bu durum, 2025 yılını daha da hareketli hale getirebilir” dedi. Ayrıca, ekonomik büyüme ve arz-talep dengesinin de konut fiyatlarını etkileyeceği vurgulanıyor.

Konut Alıcıları İçin Tavsiyeler

Emlak piyasasında fırsatları değerlendirmek isteyen alıcılar için uzmanların önerileri şu şekilde:

Piyasayı Yakından Takip Edin: Fiyatlar ve faiz oranlarındaki değişimleri düzenli olarak takip ederek uygun zamanı kaçırmayın.

İkinci El Konutlara Odaklanın: Pazarlık imkanları ve fiyat düşüşleri, ikinci el konutları cazip hale getiriyor.

İnşaat Firmalarının Kampanyalarını Değerlendirin: Peşinat ve taksit kolaylıkları, sıfır konut alımlarını daha erişilebilir kılıyor.

Finansman Seçeneklerini Karşılaştırın: Faiz oranlarındaki düşüşlerden yararlanmak için farklı finansman seçeneklerini değerlendirin.

Kaynak: Gazeteoku.com

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