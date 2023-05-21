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ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi

Erken emeklilik bekleyenler için müjde geldi. Az önce imzalar atıldı. Milyonlarca kişi için emeklilik yaşı düştü. ETP’liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları yasadan yararlanacak.

ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi

Emeklilikte prime takılanlar, staj ve çıraklık mağdurları, ev hanımları, 1999 sonrası sigortalı olanlar için az önce Müjde geldi. Eyt'den yararlanamayan ya da EYT'yi kaçıran vatandaşlar için yeni emeklilik yasası onaylandı. ETP'liler Bu kararla birlikte sevinçten havalara uçacak.  Çünkü emeklilik yaşa düşüyor milyonlarca kişiye erken emeklilik kapısı aralanıyor. Erken emeklilik son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

1 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

EYT yasasının yeni mağdurları EPT'lileri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Primden dolayı emekli olamayan milyonlarca kişi mağduriyetlerinin düzeltilmesini bekliyordu. Emeklilik için yeni düzenleme geliyor. Buna göre yaş ve prim şartı da esnetiliyor. İşte detaylar

Yeni emeklilik reformunun müjdesini veren hükümet seçim sonrasında Meclis'e sunacaklarını belirtmişti. Buna göre EYT'de prime takılanlar da dört gözle yeni reformu beklemeye başladı. Peki yeni emeklilik reformunda ne olacak? Yaş ve prim şartı değişecek mi? İşte EPT'lilerin de beklediği o detaylar.

YENİ EMEKLİLİK REFORUMU MU GELİYOR?

Yeni güncelleme ile birlikte kişilerin 49 yaş altında olması da aranacak şartlar arasında. Bunlara ek olarak 3600 prim gün sayısını ve minimum 25 yıl sigortalı çalışmayı da kapsıyor. Bu şartları sağlayan kişiler bu durumda 49 yaşının altında olsalar dahi bu imkandan faydalanarak emekli olabilecekler. Hali hazırda 9 Eylül 1999 tarihinin öncesinde çalışmış olan kişiler için de 25 yıl sigorta şartı ve buna ek olarak 5225 prim günü şartı aranmaktadır.

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