GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Et fiyatlarına akıllara zarar zam geldi! Kasaplar bile tepkili!

Son 15 günde et fiyatlarına 40 TL zam gelmesi kasapları bile şaşkına çevirdi. Et fiyatları ne kadar? İşte ayrıntıları...

Et fiyatlarına akıllara zarar zam geldi! Kasaplar bile tepkili!

Kahramanmaraş’ta arka arkaya bir günde 2 büyük depremin olması tüm Türkiye’yi ekonomik anlamda da etkiledi. Hala arama kurtarma çalışmaları sürerken birçok sektörde fahiş fiyat yapan fırsatçılar ortada geziyor. Şimdi et fiyatlarına tekrar zam yapıldı. Et fiyatları ne kadar oldu? 


Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, yem, yakıt ve diğer maliyetlerin artmasını neden olarak göstererek zam yapıldığını açıkladı. Ancak en son bahsi geçen yem, yakıt ve diğer maliyetlere herhangi bir zam yapılmadığı biliniyor.

Ancak karkas etinin kilosu 130 TL iken 170 TL’ye artış gösterdi. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen’in 170 TL olan kırmızı et kilosunun 260 TL’ye satılmak zorunda kalınacağı şeklindeki zam açıklaması kasaplar tarafından dahi büyük tepki topladı. 


“Dur denmesi gerekiyor”

 
Ömür Şen yaptığı açıklamalarda ete uygulanan zammı anlayamadıklarını söylerken şunlara değindi: 


“Samsun’da 15 gündür aralıklı biçimde karkas ete zam yapılıyor. 15 gün öncesinde 130 TL olan karkas etin kilosunun sürekli olarak 5’er 5’er artması sonucunda 170 TL’ye çıktı. Buna masraflar eklenince, kemikleri çıkarttığımızda kuşbaşının kilosu 260 TL olurken, 250 TL kıymanın kilosunu satmak mecburiyetinde kalacağız. Bu zor zamanlarda herkes yardım etmek isterken ve hiçbir maliyet artmamışken besiciler neden karkas etin kilosuna zam yaptı anlayamıyoruz.” 


Depremzedelere yardım edilirken fırsatçılık yapılıyor 

Söylediklerine ek olarak Şen, depremzedelere yardım edildiği şu günlerde besicilerin fırsatçılık peşinde olmasına tepki verdi. İşte açıklamasında şunları söyledi:


“Herkesin seferber olduğu şu günlerde yetkilileri ete yapılan zammı araştırarak sorumlularına gereken işlemi yapmaya çağırıyorum. Tüm esnafımız depremden mağdur olanlara yardım ulaştırmak için zamanla yarışıyor. Üreticilerin ise fırsatçılık yaparak bu zamları yaptığını düşünüyorum. Bu zamlar böyle gitmeye devam ederse Ramazan ayında etin kilosu en az 300 TL olacak. Bir an önce bu zamlara müdahale edilmeli. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı
Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek
Tek şart var! Emekliye 1300 TL ara zam geliyor! Sevinç çığlıkları 15 Şubat'ta yükselecek Tek şart var! Emekliye 1300 TL ara zam geliyor! Sevinç çığlıkları 15 Şubat'ta yükselecek
Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda
9-10 Şubat'ta ödemeler yapılıyor! Karar verildi, 20.000 TL vatandaşlara ilaç gibi gelecek 9-10 Şubat'ta ödemeler yapılıyor! Karar verildi, 20.000 TL vatandaşlara ilaç gibi gelecek
Araç almak isteyenlere dev fırsat! 84 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi! Bu fırsat kaçmaz! Araç almak isteyenlere dev fırsat! 84 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi! Bu fırsat kaçmaz!
SON HABERLER
14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek! 14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek!
Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak! Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak!
Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek
10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Doğal gaz ve elektrik fatura ödemeleri askıya alındı! Bakan Dönmez’den resmi açıklama! Doğal gaz ve elektrik fatura ödemeleri askıya alındı! Bakan Dönmez’den resmi açıklama!
Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor! Ücretsiz doğalgaz dağıtımı! BOTAŞ doğal gaz veriyor!
Acil destek ödemesi o devlet bankasından geldi! TC kimlik kartıyla gidene anında 50.000 TL nakit veriyor Acil destek ödemesi o devlet bankasından geldi! TC kimlik kartıyla gidene anında 50.000 TL nakit veriyor
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı