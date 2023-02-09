Et fiyatlarına akıllara zarar zam geldi! Kasaplar bile tepkili!

Kahramanmaraş’ta arka arkaya bir günde 2 büyük depremin olması tüm Türkiye’yi ekonomik anlamda da etkiledi. Hala arama kurtarma çalışmaları sürerken birçok sektörde fahiş fiyat yapan fırsatçılar ortada geziyor. Şimdi et fiyatlarına tekrar zam yapıldı. Et fiyatları ne kadar oldu?



Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, yem, yakıt ve diğer maliyetlerin artmasını neden olarak göstererek zam yapıldığını açıkladı. Ancak en son bahsi geçen yem, yakıt ve diğer maliyetlere herhangi bir zam yapılmadığı biliniyor.

Ancak karkas etinin kilosu 130 TL iken 170 TL’ye artış gösterdi. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen’in 170 TL olan kırmızı et kilosunun 260 TL’ye satılmak zorunda kalınacağı şeklindeki zam açıklaması kasaplar tarafından dahi büyük tepki topladı.



“Dur denmesi gerekiyor”



Ömür Şen yaptığı açıklamalarda ete uygulanan zammı anlayamadıklarını söylerken şunlara değindi:



“Samsun’da 15 gündür aralıklı biçimde karkas ete zam yapılıyor. 15 gün öncesinde 130 TL olan karkas etin kilosunun sürekli olarak 5’er 5’er artması sonucunda 170 TL’ye çıktı. Buna masraflar eklenince, kemikleri çıkarttığımızda kuşbaşının kilosu 260 TL olurken, 250 TL kıymanın kilosunu satmak mecburiyetinde kalacağız. Bu zor zamanlarda herkes yardım etmek isterken ve hiçbir maliyet artmamışken besiciler neden karkas etin kilosuna zam yaptı anlayamıyoruz.”



Depremzedelere yardım edilirken fırsatçılık yapılıyor

Söylediklerine ek olarak Şen, depremzedelere yardım edildiği şu günlerde besicilerin fırsatçılık peşinde olmasına tepki verdi. İşte açıklamasında şunları söyledi:



“Herkesin seferber olduğu şu günlerde yetkilileri ete yapılan zammı araştırarak sorumlularına gereken işlemi yapmaya çağırıyorum. Tüm esnafımız depremden mağdur olanlara yardım ulaştırmak için zamanla yarışıyor. Üreticilerin ise fırsatçılık yaparak bu zamları yaptığını düşünüyorum. Bu zamlar böyle gitmeye devam ederse Ramazan ayında etin kilosu en az 300 TL olacak. Bir an önce bu zamlara müdahale edilmeli.