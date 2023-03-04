Et fiyatları isyan ettirecek duruma geldi! Her hafta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi!

Ankara Kasaplar Odası Başkanı olan Fazlı Yalçındağ, yaptığı açıklamada son 2 ayda et fiyatlarında yüzde 100 bir artış yaşandığını ve bunun müşterileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Et fiyatlarını kasapların arttırdığı düşünülüyor olsa da zamlar bizim zararımıza” ifadelerini kullandı.



Kırmızı et fiyatlarındaki artışın çok uçuk bir noktaya gelmesi tüm vatandaşları etkiliyor. Zamlardan sonra müşterilerle yüz yüze gelen kasaplar son durumun sorumluluğunun kendilerinde olmadığını ifade ediyor. Bu görüşü Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ’da destekliyor.



Son aylarda yapılan et fiyatlarındaki zammın sorumlusunun esnaf olduğunu düşünmenin yanlış olduğu ve onların da bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Yalçındağ açıklamasında, sebebinin bir yıl önce süt fiyatlarındaki baskı olduğunu belirtiyor. Süt fiyatlarının üreticilerin istediği biçimde olmamasının inekleri satmasına sebep olduğunu ve bunun da hayvanların varlığına zarar olduğunu ifade ediyor.



Yetiştiriciler maliyetin altında kalmak istemiyor



Hayvanların mevcut varlığı azalırken, yeni hayvan doğumunun ise düşüşte olduğu belirtildi. Maliyetlerin artmasının ise hayvan yetiştire kişileri olumsuz etkilediği söylendi. Mecburen bu durumda vatandaş hayvanları kesime götürmek zorunda kalıyor dendi.



Hayvan popülasyonundaki azalmanın ise kırmızı etteki fiyat artışına sebep olduğunu belirte Yalçındağ, “Süt üreten vatandaş, hayvanları satınca dengeler sıkıntılı duruma girdi. Hayvan varlığı azalıyor ve kırmızı et arzı da düştü. Kasaplar ise haftalık fiyat etiketi değiştirmek zorunda kalıyor. Et fiyatlarında yaşanan artışa kasapların sebep olduğu düşünülüyor. Ancak kasapların bu duruma bir etkisi olmuyor. Alınan fiyat üstüne kar ekleyip satıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.