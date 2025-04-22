📌 Esnaf, KOBİ, Bağkur’lu ve borçlu milyonlarca vatandaş dikkat; Hesaplar değişti

Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve yüksek faiz ortamı, toplumun geniş kesimlerini borç yükü altında bırakıyor. Bağkur’lu esnaflar, SGK prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, vergi borcu birikmiş KOBİ’ler ve kamuya olan diğer borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, büyük bir umutla borç yapılandırma beklentisi içinde.

Ankara kulislerinden gelen son bilgiler, kamu borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma yasasının 2025 yılının son çeyreğinde gündeme gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteriyor.

💬 “Dayanacak Gücümüz Kalmadı” – Vatandaşın Ortak Çağrısı

SGK prim borçları yüzünden emekli olamayan Bağkur’lular, vergi ve GSS borçları nedeniyle kamu hizmetlerinden mahrum kalan milyonlarca kişi seslerini yükseltiyor. “İsa Hocam ne zaman yapılandırma çıkacak, artık dayanacak halimiz kalmadı” diyen vatandaşlar, hükümetten net bir takvim istiyor.



📈 Ekonomide Dönüm Noktası: Faiz Artışları Yapılandırma Sürecini Nasıl Etkiliyor?

2024’ün ilk yarısında birçok uzman, Nisan ya da Mayıs ayında yeni bir yapılandırma paketi bekliyordu. Ancak işler değişti.

Merkez Bankası, mart ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizini ise yüzde 49’a çıkardı. Bu faiz ortamında yapılandırma beklemek, ne yazık ki kısa vadede mümkün görünmüyor.

📊 Hatırlatma: Geçmiş yıllarda yapılan borç yapılandırmalarında genellikle ana para korunuyor, faiz ve cezaların büyük kısmı siliniyordu. Ancak bu güncellemeler yapılırken mevcut piyasa faiz oranları da göz önünde bulunduruluyor.





📅 Yeni Takvim Ne Diyor? Yapılandırma 2025 Sonuna Kaldı

Tüm bu gelişmeler, yapılandırma beklentisini 2025 yılının son çeyreğine itmiş durumda. Özellikle faiz indirimi olmadan yapılandırma yasasının gündeme gelmesi zor görünüyor.

🗓️ Beklenen tarih aralığı: Ekim - Aralık 2025

📌 Beklenen yasa biçimi: Torba yasa içinde SGK, vergi, KYK ve diğer kamu borçları yapılandırması



👥 Kimler Faydalanabilecek?

Beklenen yapılandırma paketiyle aşağıdaki kesimlerin borçlarının yeniden yapılandırılması gündeme gelebilir:

✅ SGK prim borcu olan Bağkur’lular

✅ Vergi borcu bulunan KOBİ ve bireysel mükellefler

✅ KYK borcu ödemekte zorlanan gençler

✅ Elektrik, su gibi kamu borçları birikmiş vatandaşlar

✅ Hizmet ihyası bekleyenler

✅ Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar

✅ Haciz ve icra tehdidiyle karşı karşıya olan işverenler







📚 Geçmiş Uygulamalar Ne Diyor?

Geçmiş yıllarda kamu borç yapılandırmaları genellikle torba kanun içinde geldi. 2021 ve 2023 yıllarında çıkarılan yapılandırma yasaları, hem vergi hem SGK borçlarını kapsıyordu. Benzer bir sistemin 2025’in son çeyreğinde tekrar uygulanması yüksek olasılık.

🎯 Bilgi Notu: 2023 yılında çıkan yapılandırma yasasında 48 aya kadar taksit imkânı verilmiş, gecikme faizleri silinmişti.

Kaynak: İsa KARAKAŞ YOUTUBE KANALI