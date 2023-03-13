Eski emekli ve EYT'liye dev zam! 7.500 TL ek ödeme bu tarihte banka hesaplarına yatacak

Mart ayının ortalarında bankaların promosyon güncellemeleri devam ediyor. bankalar peş peşe yeni promosyon rakamlarını açıklarken güncellemeden hem EYT'liler hem de eski emekliler faydalanacak. EYT'lilerin nisan ayında ilk maaşlarını alması ile birlikte promosyon ücretleri de rekora koşacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 Mart ayı güncel promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

Milyonlarca emekli vatandaş ne yazık ki her geçen gün düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçiriyor. Emekli maaşlarına yılbaşında %30 oranında artış yapılmıştı ancak bu artış emekliler için yeterli gelmedi. Enflasyonun yükselmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla birlikte emekliler Şimdi de gözlerini banka promosyon ücretlerine çevirdi. bankalar ve SGK arasında 2017 yılında imzalanan anlaşma doğrultusunda Emekliye her 3 yılda bir promosyon veriliyor. Emekli maaş promosyonu ücretleri bankaların kendi politikalarına da göre belirlendiği gibi aynı zamanda Emekli maaşlarına göre de belirleniyor.

EYT SONRASI EMEKLİ PROMOSYONLARINA DOPİNG

Türkiye'de şu anda 13,5 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Ancak EYT yasası ile birlikte 2 milyon 250 bin kişi daha Nisan ayından itibaren emekli maaşı almaya başlayacak. Bu durumda emekli kişi sayısı 16 milyona dayanacak. Bankalarda Bu sebeple Kolları sıvadı ve emekli müşterilerine daha özel fırsatlar sunmak için yeni çalışmalarına başladı. 2023 yıl mart ayı itibariyle Bankaların emekli promosyon ücretleri tek tek güncelleniyor. Üstelik bazı bankalar rakiplerine oranla çok daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE BÜYÜK JEST

Emekliye en yüksek promosyon veren bankalardan biri de Türkiye İş Bankası oluyor. Mart ayı promosyon ücretlerini güncelleyen banka 3 yıl boyunca maaşını kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere maaş aralığına göre 4.500 TL'den 8.500 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. emekli maaşı yükseldikçe bankanın verdiği promosyon ücreti de artıyor. Türkiye İş Bankası'nın mart ayı güncel promosyon ücretleri şu şekilde:

3.500 TL altında emekli maaşı bulunan kişiler 4.500 TL

3.500 TL – 7.500 TL arasında emekli maaşı bulunan kişiler 5.250 TL

7.500 TL – 10.000 TL arasında emekli maaşı bulunan kişiler 6.750 TL

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı bulunan kişiler 7.500 TL

Ayrıca bu rakamlara ek olarak Türkiye İş Bankası'nın kredi kartını kullanan emekliye 1000 TL Bonus imkanı sağlanacak. yani emeklinin bankadan alacağı karşılıksız ve geri ödemesiz promosyon miktarı resmen 8.500 TL'ye yükselmiş olacak. Türkiye İş Bankası'nın emekliye sunduğu diğer ayrıcalıklar ise ücretsiz havale EFT ve FAST işlemlerinin yanında Düşük faizli kredi fırsatları oluyor.

31 MART TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile EYT’li vatandaşlar Türkiye İş Bankası'ndan Maaş promosyonu almak için 31 Mart 2023 tarihine kadar başvurularını yapabiliyor. Başvurular İş Bankası şubelerinden, e-Devlet'ten, İş Bankası mobil ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. Yeni emekli olacak EYT’liler Ve diğer emekliler için ise İlk maaşı almak için İş Bankası'nı seçmek yeterli oluyor.