Eşi vefat eden kadınlara düzenli ödeme! 2000 TL yatacak! Başvurular için adımları takip edin

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yapılan ödemelerde 3294 sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyacı olanlara ve son resmi nikaha bakılmaktadır. Bu kapsamda eşi hayatını kaybetmiş olan vatandaşlara düzenli ödeme bağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılan bu sosyal yardım projesinden faydalanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Peki, eş vefat yardımı başvuru koşulları nelerdir? Eş vefat yardımı ödemeleri nereden alınır? Eş vefat yardımı ne zamanda bir yatar? İşte eş vefat yardımına dair ayrıntılar haberimizde...



EŞ VEFAT YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?



Eş vefat yardımı ödemesi almak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet kanalı üzerinden gerçekleştirmesi durumunda ödemeler 2 ayda bir hesaplara geçmektedir. Aylık 1000 TL olan bu ödemeler 2 ayda bir 2000 TL olarak hesaplara aktarılmaktadır.



EŞ VEFAT YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?



Eş vefat yardımı şartları başında son resmi nikahlı eşini kaybedenlere ödemeler yapılmaktadır. 3294 sayılı Kanun çerçevesinde eşini kaybeden resmi nikahı olan kadınlar 2 ayda bir yapılan ödemeleri alabilmektedir.



Her ay hesaplanan, ancak hesaplara 2 ayda bir geçen 2000 TL eş vefat yardımını almak isteyen vatandaşların eşini kaybetmesinden sonra tekrar evlenmemiş olması gerekmektedir. Eş vefatından sonra tekrar evlenenler bu ödemelerden yararlanamamaktadır.



İşe başlayan ve sigortası girişi gerçekleştirilen eşi vefat eden kadınlara yardım sağlanmamaktadır. Sağlanıyor ise de sigortanın başlaması halinde kesilmektedir.



EŞ VEFAT YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Eş vefat yardımı almak isteyen kadınlar SYD Vakfına (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma) başvuru yapabilmektedir. Adrese en yakın vakfa T.C. kimlik ile gidilmesi yeterlidir. Buna ek olarak e-Devlet platformu üzerinden de https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linkinden adımlar takip edilebilmektedir.