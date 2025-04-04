Erken emeklilik fırsatı: 47-50 yaş ve 1999-2008 SGK girişli olanlara kademeli emeklilik!

8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerin yaş şartı nedeniyle yaşadığı mağduriyetler devam ediyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), bu kesim için yeni bir öneriyle gündemde: Kademeli Emeklilik Tablosu 9. İşte detaylar...

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve prim günü/hizmet süresini tamamlayanları yaş şartı olmadan emekli etti 37. Örneğin, kadınlar 20 yıl sigortalılık ve 5.000 gün primle, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5.000-5.975 gün primle emeklilik hakkı kazandı 5. Ancak bu tarihten bir gün sonra işe başlayanlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartına takıldı 8. Bu durum 1999-2008 arası ve 2008 sonrası işe girenlerde yeni mağduriyetlere yol açtı.



Kademeli Emeklilik Önerisi: 43-51 Yaş Aralığı

EMADDER, EYT'yi 1-2 günlük farkla kaçıranların taleplerine çözüm olarak kademeli emeklilik sistemini öneriyor. Buna göre:

1999 Sonrası İşe Girenler:

Kadınlar: 43 yaş ve 5.750 gün prim,

Erkekler: 45 yaş ve 6.000 gün prim.

2008 Sonrası İşe Girenler:

Kadınlar: 49 yaş ve 7.200 gün prim,

Erkekler: 51 yaş ve 7.500 gün prim

Bu model, çalışma süresi ve prim gününe göre yaş şartını esneterek "erken emeklilik" imkanı sunmayı hedefliyor.

Mevcut Durum

Şu anki yasalara göre, 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor 711. Örneğin, 2000'de işe başlayan bir kadın, 5.000 gün primi doldursa bile 58 yaşına kadar beklemek zorunda. EMADDER Başkanı, "1 günlük farkla EYT dışında kalanlar, adaletsizliğe uğruyor" diyerek yeni düzenleme çağrısı yaptı.

EYT düzenlemesinin 5 yıllık maliyetinin 300 milyar dolar olduğu açıklandı 8. Kademeli emeklilik için de benzer bir maliyet hesabı yapılıyor. AK Parti yetkilileri, "Prim ödeyenlerin hakkaniyetli bir sistem talep ettiğini" vurgularken, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda endişeler dile getiriliyor.

Torba Yasa

Hükümet, 2024'te EYT'yi de kapsayan torba yasa kapsamında ÖTV indirimi ve yeniden değerleme oranı gibi düzenlemeleri gündeme aldı 10. EMADDER ise kademeli emeklilik talebini bu pakete dahil etmek için lobi faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışma Bakanlığı, "Ev hanımlarına prim desteği" ve "çalışan annelere yıpranma payı" gibi adımlarla sistemi genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: EMADDER