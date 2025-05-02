Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması

İstanbul Kartal’da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin taleplerini ve Türkiye’deki çalışma koşullarına dair eleştirileri gündeme taşıdı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikaların oluşturduğu kortejin ardından Kartal Meydanı’nda yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Ekonomiden vergi sistemine, emekli maaşlarından iş kazalarına kadar pek çok başlıkta mesajlar veren Atalay, “Bu maaşla bırakın ayı, bir haftayı bile geçiremezsiniz,” diyerek yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekti.



🗣️ "İşçi İstediği Sendikaya Özgürce Üye Olabilmeli"

Etkinlikte konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ilk olarak sendikal özgürlük vurgusu yaptı. Yağmura rağmen meydanı dolduran katılımcılara teşekkür eden Atalay, “İşçi, istediği sendikaya özgürce üye olabilmeli. Örgütlenmemize kimse karışmasın. Bu ülkede demokrasiyi ancak böyle güçlendirebiliriz,” ifadelerini kullandı.



💸 “Alım Gücü Eridi, Vergi Yükü Sırtımızda”

Atalay’ın en çok tepki gösterdiği konulardan biri de gelir dağılımındaki adaletsizlik ve vergi sistemi oldu. Her geçen gün fakirleşen ücretli çalışanların ekonomik yükünün arttığını belirten Atalay şu sözlerle durumu özetledi:

“Biz çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz ama refah artışı bize yansımıyor. Zengin daha da zenginleşiyor, biz her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz.” Üstelik alınan maaşın daha çalışanın eline geçmeden vergi kesintisine uğradığını, ardından yapılan her harcamada yeniden vergi ödendiğini hatırlattı.



🧾 TÜRK-İŞ’ten Asgari Ücret Çıkışı: "Bu Yapıyla Masaya Oturmayacağız"

TÜRK-İŞ’in 50 yıldır asgari ücret görüşmelerinde yer aldığını hatırlatan Atalay, mevcut yapıyı sert şekilde eleştirdi. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Komisyonu’nun adil bir temsil sunmadığını vurgulayan Atalay, “Bu yapının değişmesi gerekiyor. Kanun değişmeden o masaya oturmayacağız. Bu kararın sorumlusu biz değiliz. Şu anda belirlenen asgari ücretle kimse bir hafta geçinemez,” dedi.



👴 Emeklilere Net Mesaj: “Bu Rakam Ayıp, Bu Rakam Yakışmıyor!”

Atalay, maaşların sadece çalışanları değil, emeklileri de vurduğunu söyledi. 14 bin TL düzeyindeki emekli maaşının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Atalay:

“Emekliler bizim annemiz, babamız, kardeşimiz. Bu maaşla yaşamaları mümkün değil. Onlara insanca yaşayabilecekleri bir ücret verilmelidir,” dedi.





⚠️ İş Kazalarında Her Gün 4 İşçi Hayatını Kaybediyor

İş kazalarına da değinen TÜRK-İŞ Başkanı, her gün ortalama 4 işçinin yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bu tablonun Türkiye’ye yakışmadığını belirten Atalay, iş güvenliği ve denetim mekanizmalarının daha güçlü ve etkili hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.



🤝 CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Alandaydı

Etkinliğe katılan bir diğer isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı ve işçilere sendikalı olma çağrısı yaptı. Konuşmasında Taksim Meydanı’nda yaşanan polis müdahalelerine de değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Eğer meydanlar ablukadaysa, o ülkede otokrasi konuşur. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamaz.”