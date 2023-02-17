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Enflasyon verileri açıklandı! Enflasyon neleri etkileyecek?

Yıl sonu enflasyon verileriyle ilgili bilgiler geldi. Yüzde 35,76 olan yıl sonu enflasyon beklentisi neleri etkileyecek? İşte enflasyonla ilgili detaylar...

Enflasyon verileri açıklandı! Enflasyon neleri etkileyecek?

Şubat ayı enflasyon verileri piyasa katılımcıları anketine göre açıklandı. Buna göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 iken, anket döneminde ise 35,76 oldu. 


TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Şubat ayı enflasyonunu Şubat ayı piyasa katılımcıları anketine göre açıkladı. Finansal sektör ve reel sektör temsilcileri ve profesyonel 36 katılımcının yanıtladığı 2023 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları paylaşıldı.  


2023 enflasyon beklentileri 


Bir önceki ankette katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 32,46’ydı. Son yapılan anket sonuçlarında ise artarak yüzde 35,75 oldu. 2023 Şubat ayı için ise katılımcıların 12 aylık tahmini ortalama olarak sırayla 12 ve 24 ay 30,75, 17,18 – 18,11 oldu. 


12 ay sonunda enflasyon beklentisi  


Şubat 2023 ayı enflasyon oranları ise katılımcılarla ypaılan anket değerlendirmesinin ardından TÜFE ortalama yüzde 15,63 olasılık ile yüzde 25 ila 29,99 aralığında oldu. Yüzde 35,26 olasılık ile de yüzde 35 ila 39,99 aralığında oldu. 


Enflasyon neyi etkiler? 


Enflasyonun neleri etkilediğini merak eden vatandaşlar için şöyle ki, alım gücü zayıflar. Sosyal huzursuzluklar doğurur ve para değeri düşer. Enflasyonun artması demek en fazla dar ve sabit gelirli olan kişilerin, yani en çok asgari ücretli vatandaşlar ile memurları etkiler. Öte yandan enflasyon dış ödeme dengelerini sarsar ve üretim ile kalite üzerinde de büyük etkileri olur. 

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