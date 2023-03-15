En yüksek o banka ödeyecek! 4A, 4B, 4C’li ve EYT'liye 25 bin TL promosyon geliyor

EYT sonrası özel bankalardan önemli atak geldi. bankalar, promosyon güncellemesi için Düğmeye bastı. emekli promosyon ödemelerinde yarış yeniden başlıyor. Çünkü özel bankalar ek ödemeleri ile beraber promosyon rakamlarına ciddi oranda zam yapmaya hazırlanıyor. Devlet bankalarının da bu konuda bir adım atması emekliler tarafından bekleniyor. Peki emekli promosyon ödemeleri EYT sonrası ne kadar olacak? EYT’liler ne kadar maaş promosyonu alacak?

Emekli promosyon rekabeti özel bankalar arasında yeniden başlıyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte emekli vatandaş sayısının artacak olması nedeniyle promosyonda yarışın kızışacağı tahmin ediliyor. Sektör kaynaklarının fikirleri de bu yönde nokta Çünkü EYT sonrası emekli sayısı 16 milyona yaklaşacak ve bankalar için bu sayı düzenli müşteri potansiyeli haline dönüşecek. Bu sebeple de özel bankalar arasında ciddi bir yarış var. emeklilere verecekleri promosyon rakamlarını güncellemeye hazırlanan özel bankaların vermeye hazırlandığı promosyon miktarları da sızdı. Peki emekliye EYT sonrası ne kadar promosyon verilecek? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

EYT SONRASI EMEKLİ PROMOSYONUNA BÜYÜK ZAM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası kısa süreliğine ertelenmek zorunda kalan EYT yasası Geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelmişti. meclise kabul edilen yasağı hızlıca resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca EYT'li de artık maaş almak için dilekçe vermeye başladı. EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını Nisan ayından itibaren alacakları tahmin ediliyor. bir yandan ilk maaş heyecanını yaşayan EYT'liler bir yandan da özel bankaların EYT sonrası promosyon ücretlerini merak ediyor.

Banka kaynaklarından alınan bilgiye göre EYT sonrasında bankalardan yeni adım gelecek. Nisan ayının başından itibaren bankalar emekli promosyonlarına EYT ayarı çekecek. gelen ilk bilgilere göre ise EYT'lilerin emekli olması ile birlikte bankaların vereceği promosyon miktarı 15.000 TL ile 25.000 TL arasında değişecek. ek ödemelerle birlikte bankaların promosyon ücretlerinin 30.000 TL'ye kadar da çıkabileceği konuşuluyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Mart ayı promosyon ücretleri de ay başından itibaren bankalar tarafından peş peşe güncellenmeye başlamıştı. gelen ilk bilgilere göre bankalar promosyonda yarışı kızıştırmak amacıyla ücret yükseltmeye başladı. bankaların verdiği promosyonlar kamu bankalarında 3000 ile 5000 TL arasında değişirken özel bankalarda ise 4.000 TL ile 9.500 TL arasında farklılık gösteriyor.

Mart ayında en yüksek promosyon veren banka ise Finansbank oldu. Finansbank promosyonu EYT güncellemesini Mart ayında yaptı. şu anda Finansbank'ın ek ödemeleri ile birlikte emekliyor dediği net promosyon miktarı 9.500 TL'ye kadar ulaştı. 3 yıllık taahhüt sözleşmesi karşılığında Finansbank'tan Bu rakamı almak mümkün.