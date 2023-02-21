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En uygun taşıt kredisi fırsatı! 3 banka görülmemiş fırsatlar sundu!

En uygun taşıt kredisi fırsatı geldi! Bu 3 banka en uygun taşıt kredilerini sunuyor! Müşterileri hemen araçlarını satın alıyor! İşte taşıt kredisi veren o bankalar ve tüm detaylar...

En uygun taşıt kredisi fırsatı! 3 banka görülmemiş fırsatlar sundu!

Ucuz taşıt kredisi isteyen bütün vatandaşlara 3 bankadan çok uygun faiz imkanı. TEB, Halkbank ve Vakıfbank yapacağını yaptı ve büyük bir kampanyaya imza attı. En uygun faiz imkanlarıyla araç sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi kampanyası başattı. Bu bankalardan alacağınız taşıt kredisi ile sıfır veya ikinci el araçlar için çok uygun ödeme koşullarından yararlanabileceksiniz.  


Taşıt kredisi faiz oranları 


Vakıfbank taşıt kredisinde düşük faizden faydalanmanızı sağlıyor. Alacağınız kredinin geri ödeme imkanlarında uygun fırsatlar sunan Vakıfbank sayesinde ön rehin teminatı yöntemiyle rahatça araç sahibi olabilirsiniz. Hem araç alacaklar hem de satıcılar için kolay ve güvenli hizmet böylelikle sağlanabilmektedir.  
Vakıfbank taşıt kredisi başvurusu için mobil uygulamadan ya da gass.vakifbank.com.tr üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Vakıfbank güvencesiyle bir aracı olmadan rahatlıkla taşıt kredisini alabilirsiniz.

 
Vakıfbank taşıt kredisi şartları  


Vakıfbank müşterisi olarak taşıt kredisini almak isteyen müşterilere ikincil el taşıt kredisinde kolaylık sağlanmaktadır. Kredinin geri ödeme koşullarında aylık eşit miktarlar, 3 ay ödeme erteleme, 3 ayda bir taksit, değişken taksitli ödeme imkanı, son taksit balon ödemeli gibi çok iyi fırsatlar sağlanmaktadır.  


Üstelik Vakıfbank taşıt kredisi almak isteyen kişiler 48 aya kadar vade imkanından da yararlanabilir. İkinci el araç alırken Vakıfbank taşıt kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üstünden kampanya koşulları vardır ve bu koşullar şöyledir: 


0 ila 400 bin TL fiyat aralığındaki taşıtlar için değerin yüzde 70’i 
400 bin 1 ila 800 bin TL fiyat aralığındaki taşıtlar için değerin yüzde 50’si kadar 
800 bin 1 ila 1 milyon 200 bin TL fiyat aralığındaki taşıtlar için değerin yüzde 30’u 
1 milyon 200 bin ila 2 milyon arasındaki olan araç fiyatlarında ise değerin yüzde 20’sine kadar Vakıfbank taşıt kredisi verilmektedir. 

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