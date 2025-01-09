En ucuz Toyota Corolla; 200 bin TL düştü! Yeni fiyat listesi açıklandı!

Otomobil tutkunlarının en çok merak ettiği modellerden biri olan Toyota Corolla, yeni fiyatları ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 2025 yılında güncellenen bu bilgiler, Corolla satın almayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğinde.

Toyota Corolla’nın Güncel Başlangıç Fiyatları

Ocak ayı itibarıyla Toyota Corolla modelinin başlangıç fiyatları, vergiler dahil olarak şu şekilde açıklandı:

1.463.000 TL

Bu fiyat aralığı, farklı donanım paketleri ve opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebiliyor.

Toyota Corolla Teknik Özellikleri

Toyota Corolla, yalnızca fiyatlarıyla değil, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Modelin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Yakıt Tüketimi (Birleşik): 4.5 lt/100km

CO₂ Salımı (Birleşik): 102 gr/km

Maksimum Güç: 140 HP

Kaynak: Toyota Türkiye Resmi Sitesi