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En ucuz tavuk nerede? 2025 Bim, Migros, A101, Şok, CarrefourSA fiyatı

Tavuk fiyatları, son dönemde artan et fiyatları nedeniyle sıkça merak edilen konulardan biri haline geldi.

En ucuz tavuk nerede? 2025 Bim, Migros, A101, Şok, CarrefourSA fiyatı

Zincir marketlerde tavuk alışverişi yapan tüketiciler, en uygun fiyatları bulmak için araştırmalar yapıyor. 2025 yılı itibariyle, Bim, A101, Şok, Migros ve CarrefourSA marketlerinde tavuk fiyatları nasıl şekillendi? İşte güncel fiyatlar:

2025 Tavuk Fiyatları: Bim, A101, Şok, Migros, CarrefourSA

Bim Tavuk Fiyatları:

Bim, Tazem markasıyla sunduğu tavuk çeşitleriyle dikkat çekiyor. 1 kg bütün tavuk fiyatı 92,50 TL, kalçalı but ise 79,90 TL.

Banvit markalı dondurulmuş fırınlık piliç kilogram fiyatı 79,50 TL olarak satılmakta.

A101 Tavuk Fiyatları:

A101'de 1 kg bütün piliç fiyatı 92,50 TL, tavuk but incik ise 139,00 TL.

Kampanya dönemlerinde fiyatlar değişiklik gösterebileceği için indirimli ürünleri takip etmekte fayda var.

Migros Tavuk Fiyatları:

Migros, tavuk çeşitlerinde öne çıkan bir diğer market. Banvit markalı 1 kg bütün tavuk fiyatı 94,95 TL. Ayrıca, İmren markalı tavuk kanat kilogram fiyatı 199,00 TL.
Şok Tavuk Fiyatları:

Şok marketinde, Tadpi markalı 1 kg bütün tavuk fiyatı 92,50 TL, tavuk kanat ise 199,00 TL'ye satılmakta. Ayrıca, kalçalı but fiyatı da 79,90 TL olarak belirlenmiş.
CarrefourSA Tavuk Fiyatları:

CarrefourSA'da 1 kg Erpiliç markalı bütün tavuk 92,90 TL, kalçalı but ise 79,90 TL fiyatla satışta. Ayrıca, Lezita markalı 1 kg tavuk fiyatı 98,90 TL olarak belirlenmiş.

En Ucuz Tavuk Hangi Markette?

Tavuk alışverişinde en uygun fiyatı arayan tüketiciler için Bim, A101 ve Şok marketlerinde 1 kg bütün tavuk fiyatı 92,50 TL ile en cazip seçenekleri sunuyor. Ancak, tavuk çeşitlerinde fiyat farkları bulunabiliyor. Özellikle tavuk kanat gibi ürünlerde, Bim marketi 1 kg kanat fiyatını 169,00 TL olarak belirlemişken, diğer marketlerde fiyatlar genellikle 199 TL civarında.

Kaynak: Gazeteoku.com

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