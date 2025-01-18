En para, QNB, Akbank, Garanti hesabı olanlar mest olur; Faizsiz kredi var

Bu fırsatlar, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir avantaj sunuyor.

İş Bankası'nın Faizsiz Kredi Kampanyası

İş Bankası, yeni müşterilerine 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlamayı taahhüt ediyor. Bu kampanya kapsamında, 3 ay vadeli 25 bin TL'lik taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap tanımlanabiliyor. Banka, faizsiz kredi sunarak, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

QNB Finansbank’ın Faizsiz Kredi Seçeneği

QNB Finansbank, yeni müşterilerine %0 faiz oranı ile 20 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kredi seçeneği, 6 ay vadeyle, acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler için cazip bir fırsat oluşturuyor.

Akbank'ın Faizsiz İhtiyaç Kredisi ve Nakit Avans Seçenekleri

Akbank, faizsiz kredi kampanyasında yeni müşterilerine 55 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Bu tutar, 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneklerini içeriyor. Faizsiz kredi imkanı, nakit ihtiyacı olanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Garanti Bankası'ndan Faizsiz 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası, yeni müşterilerine 6 ay vadeli, 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. 25 bin TL’lik kredi ile birlikte, 3 ay vadeli taksitli nakit avans da mevcut. Bu kampanya, bireylerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu büyük bir avantaj.

Denizbank’tan Faizsiz Kredi Fırsatları

Denizbank, 2025 yılı için sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle yeni müşterilerine 45 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi, 3 ay vadeli 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans seçenekleriyle sunuluyor.

Kaynak: Bankaların kampanya duyuruları ve resmi açıklamaları.