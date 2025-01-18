GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

En para, QNB, Akbank, Garanti hesabı olanlar mest olur; Faizsiz kredi var

Bankaların yeni müşterileri çekmek için sunduğu faizsiz kredi kampanyalarında rekabet hızla artıyor. 2025 yılı itibariyle, birçok banka, 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanları sunmaya başlıyor.

En para, QNB, Akbank, Garanti hesabı olanlar mest olur; Faizsiz kredi var

Bu fırsatlar, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir avantaj sunuyor.

İş Bankası'nın Faizsiz Kredi Kampanyası

İş Bankası, yeni müşterilerine 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlamayı taahhüt ediyor. Bu kampanya kapsamında, 3 ay vadeli 25 bin TL'lik taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap tanımlanabiliyor. Banka, faizsiz kredi sunarak, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

QNB Finansbank’ın Faizsiz Kredi Seçeneği

QNB Finansbank, yeni müşterilerine %0 faiz oranı ile 20 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kredi seçeneği, 6 ay vadeyle, acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler için cazip bir fırsat oluşturuyor.

Akbank'ın Faizsiz İhtiyaç Kredisi ve Nakit Avans Seçenekleri

Akbank, faizsiz kredi kampanyasında yeni müşterilerine 55 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Bu tutar, 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneklerini içeriyor. Faizsiz kredi imkanı, nakit ihtiyacı olanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

En para, QNB, Akbank, Garanti hesabı olanlar mest olur; Faizsiz kredi var4

Garanti Bankası'ndan Faizsiz 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası, yeni müşterilerine 6 ay vadeli, 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. 25 bin TL’lik kredi ile birlikte, 3 ay vadeli taksitli nakit avans da mevcut. Bu kampanya, bireylerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu büyük bir avantaj.

Denizbank’tan Faizsiz Kredi Fırsatları

Denizbank, 2025 yılı için sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle yeni müşterilerine 45 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi, 3 ay vadeli 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans seçenekleriyle sunuluyor.

Kaynak: Bankaların kampanya duyuruları ve resmi açıklamaları.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...